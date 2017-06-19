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11:28 (мск), источник: АиФ Самара

Электроснабжение второго этапа ОЭЗ начало работу в тестовом режиме

Специалисты проверяют надежность системы электроснабжения второго этапа ОЭЗ «Тольятти» перед запуском по постоянной схеме.

Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию энергоустановки одной из четырех блочных комплектных трансформаторных подстанций, построенных на территории второго этапа особой экономической зоны «Тольятти», сообщает правительство Самарской области.

Это позволило продолжить пусконаладочные работы на объектах второй очереди, которые «питаются» от этой БКТП. Так, сейчас ведется комплексная проверка системы электроснабжения канализации и водопровода в различных режимах. Специалисты проверяют надежность ее функционирования перед запуском по постоянной схеме.

По словам технического директора-главного инженера управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» Сергея Скрябина, после проверки надёжности работы оборудования, начнётся подключение резидентов ОЭЗ к инфраструктуре второй очереди. Темпы пусконаладочных работ для сдачи в эксплуатацию других подстанций будут увеличиваться и второй этап будет готов к подключению резидентов уже к концу этого года.

Строительство второй очереди ОЭЗ ведет компания ООО «СК Евроальянс». В настоящее время на площади почти в 246 га фактически окончено строительство всех объектов, часть из них уже сдана в эксплуатацию, завершаются работы по благоустройству и прокладке дорог. Общая протяженность всех коммуникаций второго этапа ОЭЗ, включая сети электроснабжения и сети связи, составляет примерно 250 км, длина дорожного полотна превышает семь км, а общий вес металла, использованного при строительстве кабельных эстакад, достигает трёх тысяч тонн.

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