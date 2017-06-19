Посол рассказал, зачем итальянские бизнесмены приехали на Урал

Чезаре Мария Рагальини рассказал корреспонденту «РГ» об экономическом сотрудничестве Италии и Среднего Урала.
Какие сферы в экономическом сотрудничестве со Средним Уралом являются приоритетными для итальянцев?
Чезаре Мария Рагальини: В состав делегации вошли двадцать компаний, что свидетельствует о том, насколько велик интерес итальянского бизнеса к региону. Но важно не только количество, но и широта отраслевой принадлежности компаний, поскольку каждая отрасль имеет большой потенциал: это механика, строительство, мебель, логистика. Нашим предпринимателям известно, что Свердловская область одна из наиболее перспективных в плане экономического роста. Здесь работает наш главный инвестор в России, компания Энел, которая управляет двумя крупными тепловыми электростанциями. Задача этой поездки — открыть окно новых возможностей в сотрудничестве, поэтому центральное место отводится бизнес-форуму «Италия встречает Урал», встречам в формате В2 В.
Если говорить в общем, это визит в Екатеринбург, подтверждает, насколько динамично развиваются связи между нашими странами в области политики и экономики. В первой половине этого года, напомню, в России с официальным визитом побывали министр иностранных дел, министр внутренних дел, председатель Совета министров и президент Республики. В начале июня Италия на высоком уровне приняла участие в Санкт-Петербургском форуме. Делегацию возглавлял министр экономического развития господин Календа, в нее вошли главные итальянские компании, работающие в России. Во время форума мы подписали важные договоры по экономическому партнерству в нефтегазовой отрасли.
Но мы уже заглядываем в будущее: готовимся к следующей сессии итало-российского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Она состоится осенью этого года под руководством сопредседателей: министра иностранных дел господина Альфано и заместителя председателя правительства господина Дворковича и определит новые проекты сотрудничества.
Недавно посольство Италии в России издало «Справочник по инвестициям в РФ» для итальянских предпринимателей. Каково его содержание, в чем его задача?
Чезаре Мария Рагальини: Справочник выложен на сайте посольства. Он представляет собой простой и компактный сборник экономической информации и нормативно-правовых актов, с которыми необходимо ознакомиться, если есть намерение инвестировать в Россию. На трех десятках страниц приведены ответы на основные вопросы, которые могут возникнуть в этой связи: где инвестировать? в какие отрасли? какие предусмотрены льготы для инвесторов? Сборник, разумеется, не носит исчерпывающего характера. Мы намерены регулярно обновлять и расширять его содержание, в частности за счет информации о конкретных проектах, которую мы получаем от центральных и региональных властей РФ. Думаю, будут отражены в справочнике и результаты нынешней поездки на Урал.
Вы планируете выступить в Уральском федеральном университете, посетить показ местных модельеров, которые вдохновляются итальянскими темами и стилем. Почему эти встречи оказались для вас важными?
Чезаре Мария Рагальини: Культура — одна из основ наших отношений. Россияне знают и любят итальянскую культуру как ни один другой народ в мире. Поэтому решил, обязательно пообщаться со студентами. А показ моды напомнит нам, что поиск красоты связывает Италию и Россию. В УрФУ, где придают большое значение изучению итальянского языка, я планирую поговорить о двусторонних связях. Хотелось бы пообщаться с екатеринбургскими студентами в режиме диалога, понять, какими они видят наши отношения сейчас и особенно в будущем. Не будем забывать, что эти молодые люди и есть будущее. Могу уверить вас, что Италия открыта России и российской молодежи, заинтересованной обучаться в наших вузах или желающей посещать нашу страну.
Многие уральские предприятия, в частности, энергетические, металлургические, строительных материалов, оснащены итальянским оборудованием.
В Свердловской области тоже развито машиностроение. Есть ли планы у итальянского и уральского бизнеса создавать на Урале совместные производства по выпуску высокотехнологичного оборудования?
Чезаре Мария Рагальини: Кроме уже упомянутой Энел, в Свердловской области работают несколько крупных итальянских компаний, есть совместные производства. Мы также знаем, что Российская Федерация уже три года действует в новых экономических условиях, для которых ключевым фактором являются инвестиции. Это особенно важно учитывать иностранным компаниям, желающим укрепить присутствие на российском рынке. Мы всегда поддерживали этот подход, нашу стратегию можно выразить лозунгом: «Со сделанного в Италии — к сделанному с Италией». Итальянский бизнес намерен сопровождать Россию в процессе ре-индустриализации, предоставляя свои технологии и ноу-хау. Наши задачи — стимулировать новые прямые инвестиции в Россию, создать совместные предприятия, усилить товарообмен. Нынешний визит в Екатеринбург и служит реализации этих задач.
Скоро в Екатеринбурге пройдет «Иннопром-2017». Насколько представительным будет участие Италии в выставке?
Чезаре Мария Рагальини: В Екатеринбург прибудет делегация высокого уровня; в ее состав войдут двадцать компаний металлообрабатывающей отрасли. Свердловская область — территория высокого потенциала развития для отраслей механики и металлургии; Италия находится сегодня на пятом месте в рейтинге стран-поставщиков для России, и механическая отрасль остается ведущей. В выставке примут участие компании по производству инструментов для резки и обработки металлов, прессов, станков, автоматизированных систем и роботов, литейных устройств, инструментов для химических и физических исследований, для контрольных измерений, и технологий энергосбережения.
Планирует ли Италия стать в проведении следующих выставок страной — партнером Иннопрома?
Чезаре Мария Рагальини: На предыдущей выставке Италия уже имела статус страны почетного гостя. Этот был важный прецедент. Нынешнее участие Италии в «Иннопроме» создаст основу для повышения ее статуса в ближайшем будущем. Надеемся, уже на выставке 2018 года.