Посол рассказал, зачем итальянские бизнесмены приехали на Урал

Чезаре Мария Рагальини рассказал корреспонденту «РГ» об экономическом сотрудничестве Италии и Среднего Урала. Какие сферы в экономическом сотрудничестве со Средним Уралом являются приоритетными для итальянцев? Чезаре Мария Рагальини: В состав делегации вошли двадцать компаний, что свидетельствует о том, насколько велик интерес итальянского бизнеса к региону. Но важно не только количество, но и широта отраслевой принадлежности компаний, поскольку каждая отрасль имеет большой потенциал: это механика, строительство, мебель, логистика. Нашим предпринимателям известно, что Свердловская область одна из наиболее перспективных в плане экономического роста. Здесь работает наш главный инвестор в России, компания Энел, которая управляет двумя крупными тепловыми электростанциями. Задача этой поездки — открыть окно новых возможностей в сотрудничестве, поэтому центральное место отводится бизнес-форуму «Италия встречает Урал», встречам в формате В2 В. Если говорить в общем, это визит в Екатеринбург, подтверждает, насколько динамично развиваются связи между нашими странами в области политики и экономики. В первой половине этого года, напомню, в России с официальным визитом побывали министр иностранных дел, министр внутренних дел, председатель Совета министров и президент Республики. В начале июня Италия на высоком уровне приняла участие в Санкт-Петербургском форуме. Делегацию возглавлял министр экономического развития господин Календа, в нее вошли главные итальянские компании, работающие в России. Во время форума мы подписали важные договоры по экономическому партнерству в нефтегазовой отрасли.

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Но мы уже заглядываем в будущее: готовимся к следующей сессии итало-российского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Она состоится осенью этого года под руководством сопредседателей: министра иностранных дел господина Альфано и заместителя председателя правительства господина Дворковича и определит новые проекты сотрудничества. Недавно посольство Италии в России издало «Справочник по инвестициям в РФ» для итальянских предпринимателей. Каково его содержание, в чем его задача? Чезаре Мария Рагальини: Справочник выложен на сайте посольства. Он представляет собой простой и компактный сборник экономической информации и нормативно-правовых актов, с которыми необходимо ознакомиться, если есть намерение инвестировать в Россию. На трех десятках страниц приведены ответы на основные вопросы, которые могут возникнуть в этой связи: где инвестировать? в какие отрасли? какие предусмотрены льготы для инвесторов? Сборник, разумеется, не носит исчерпывающего характера. Мы намерены регулярно обновлять и расширять его содержание, в частности за счет информации о конкретных проектах, которую мы получаем от центральных и региональных властей РФ. Думаю, будут отражены в справочнике и результаты нынешней поездки на Урал. Вы планируете выступить в Уральском федеральном университете, посетить показ местных модельеров, которые вдохновляются итальянскими темами и стилем. Почему эти встречи оказались для вас важными? Чезаре Мария Рагальини: Культура — одна из основ наших отношений. Россияне знают и любят итальянскую культуру как ни один другой народ в мире. Поэтому решил, обязательно пообщаться со студентами. А показ моды напомнит нам, что поиск красоты связывает Италию и Россию. В УрФУ, где придают большое значение изучению итальянского языка, я планирую поговорить о двусторонних связях. Хотелось бы пообщаться с екатеринбургскими студентами в режиме диалога, понять, какими они видят наши отношения сейчас и особенно в будущем. Не будем забывать, что эти молодые люди и есть будущее. Могу уверить вас, что Италия открыта России и российской молодежи, заинтересованной обучаться в наших вузах или желающей посещать нашу страну.

Многие уральские предприятия, в частности, энергетические, металлургические, строительных материалов, оснащены итальянским оборудованием.