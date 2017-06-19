Территорию у Центрального стадиона в Екатеринбурге освободят от парковок
На 10 участках дорог будут выставлены знаки «остановка запрещена».
На 10 участках дорог будут выставлены знаки «остановка запрещена».
В Екатеринбурге освободят от парковки 10 дорожных участков, разместив соответствующие дорожные знаки «остановка запрещена» и «работает автоэвакуатор», передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 19 июня, со ссылкой на
Дорожные знаки появятся во втором полугодии 2017 года. Такое решение принял комитета по транспорту администрации Екатеринбурга с пояснением: «Ограничения вводятся для увеличения пропускной способности улиц».
Таким образом, на 10 участках автомобилисты города не смогут припарковать свою машину. В противном случае автомобиль будет эвакуирован.
Изменения произойдут на участках:
Напомним, что неделей ранее у Центрального стадиона открыли ранее закрытый участок улицы Репина, на время ремонта которого в городе образовался транспортный коллапс и многочисленные пробки.