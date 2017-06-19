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11:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Территорию у Центрального стадиона в Екатеринбурге освободят от парковок

На 10 участках дорог будут выставлены знаки «остановка запрещена».

В Екатеринбурге освободят от парковки 10 дорожных участков, разместив соответствующие дорожные знаки «остановка запрещена» и «работает автоэвакуатор», передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 19 июня, со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Дорожные знаки появятся во втором полугодии 2017 года. Такое решение принял комитета по транспорту администрации Екатеринбурга с пояснением: «Ограничения вводятся для увеличения пропускной способности улиц».

Таким образом, на 10 участках автомобилисты города не смогут припарковать свою машину. В противном случае автомобиль будет эвакуирован.

Изменения произойдут на участках:

  • Малышева от Московской до Репина;
  • Репина от переулка Пестеревского до транспортной развязки Серафимы Дерябиной — Репина — Гурзуфской;
  • проспекте Ленина от Московской до Репина;Татищева от Репина до Красноуральской;
  • Московской от Хомякова до Малышева;
  • переулке Пестеревском от Шейнкмана до Репина;
  • Мельникова от Репина до Верх-Исетского бульвара;
  • Пирогова от Репина до Татищева;
  • Крауля от Репина до Токарей;
  • Ключевской от Токарей до Пирогова.

Напомним, что неделей ранее у Центрального стадиона открыли ранее закрытый участок улицы Репина, на время ремонта которого в городе образовался транспортный коллапс и многочисленные пробки.

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