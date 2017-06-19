Краевой арбитраж принял иск о банкротстве «Мотовилихинских заводов»

АО просит признать несостоятельным ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Прикамское предприятие, согласно обоснованиям заявителя, задолжало НИИ 32,1 млн рублей, задолженность не уплачена более трех месяцев и установлена вступившими в силу решениями судов. Судебное заседание назначено на 6 июля.

Ранее признать несостоятельным «Мотовилихинские заводы» пыталось ООО «Торговая компания «Нова» (Новгородская область). Но тогда пермское предприятие погасило долг перед заявителем в размере 30,788 млн рублей. В январе этого года краевой арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении дочернего предприятия «Мотовилихинских заводов» ООО «Третий Спецмаш».