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11:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Краевой арбитраж принял иск о банкротстве «Мотовилихинских заводов»

ПЕРМЬ, 19 июня, ФедералПресс. Арбитражный суд Пермского края принял в работу заявление АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «СИГНАЛ» из Владимирской области.

АО просит признать несостоятельным ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Прикамское предприятие, согласно обоснованиям заявителя, задолжало НИИ 32,1 млн рублей, задолженность не уплачена более трех месяцев и установлена вступившими в силу решениями судов. Судебное заседание назначено на 6 июля.

Ранее признать несостоятельным «Мотовилихинские заводы» пыталось ООО «Торговая компания «Нова» (Новгородская область). Но тогда пермское предприятие погасило долг перед заявителем в размере 30,788 млн рублей. В январе этого года краевой арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении дочернего предприятия «Мотовилихинских заводов» ООО «Третий Спецмаш».

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