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12:58 (мск), источник: Клопс.ru

Жильцов дома в Черняховске заставили оплачивать счета за нежилое здание бывшего завода

В Черняховске жильцы одного из домов через суд добились права не оплачивать счета за стоящее рядом здание бывшего завода. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Проведённая прокуратурой проверка установила, что семиквартирный дом № 4 по ул. Тухачевского в городе Черняховске оборудован общедомовым и индивидуальными приборами учёта потреблённой электроэнергии, к которому по какой-то причине подключили и нежилое здание бывшего ЗАО «Черняховский хлебзавод». В результате жильцам пришлось оплачивать и потребление электроэнергии в нежилом здании бывшего завода, которое функционировало и использовало электричество как внутри здания, так и для наружного освещения.

После вмешательства прокуратуры организация, которая работает в помещении, вернула жильцам около 300 тысяч рублей.

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