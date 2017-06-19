Жильцов дома в Черняховске заставили оплачивать счета за нежилое здание бывшего завода

Проведённая прокуратурой проверка установила, что семиквартирный дом № 4 по ул. Тухачевского в городе Черняховске оборудован общедомовым и индивидуальными приборами учёта потреблённой электроэнергии, к которому по какой-то причине подключили и нежилое здание бывшего ЗАО «Черняховский хлебзавод». В результате жильцам пришлось оплачивать и потребление электроэнергии в нежилом здании бывшего завода, которое функционировало и использовало электричество как внутри здания, так и для наружного освещения.

После вмешательства прокуратуры организация, которая работает в помещении, вернула жильцам около 300 тысяч рублей.