Под Красноярском хозяйка клуба отдала долг гантелями

Как рассказали в ведомстве, некоторое время назад женщина взяла в банке кредит, чтобы открыть свое дело. Однако фитнес-клуб, в который она вложила деньги, оказался неприбыльным, и в итоге на его хозяйку, не рассчитавшуюся с долгами, подали в суд.

— Кроме того, у женщины имелись неоплаченные штрафы ГИББД, непогашенные страховые взносы и налоги, платежи за аренду помещения и жилищно-коммунальные услуги, — отметили в службе приставов.

Поскольку денег у должницы не было, судебные приставы наложили арест на инвентарь клуба — штанги, гантели и прочее спортивное оборудование.