Под Красноярском хозяйка клуба отдала долг гантелями
В Зеленогорске за долги владельца арестовано оборудование
В Зеленогорске за долги владельца арестовано оборудование
Как рассказали в ведомстве, некоторое время назад женщина взяла в банке кредит, чтобы открыть свое дело. Однако
— Кроме того, у женщины имелись неоплаченные штрафы ГИББД, непогашенные страховые взносы и налоги, платежи за аренду помещения и
Поскольку денег у должницы не было, судебные приставы наложили арест на инвентарь клуба — штанги, гантели и прочее спортивное оборудование.