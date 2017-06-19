Медучреждения Прикамья получат новое оборудование на 116 млн рублей

В распоряжение медиков поступят цифровые комплексы рентгеновской диагностики, флюорографы, аппараты ИВЛ. Целый ряд поликлиник и больниц приобретают оборудование для эффективной реабилитации пациентов после сложных заболеваний и травм.



«Сейчас у нас оформлены документы на закупку лапороскопической стойки с набором инструментов, она стоит около 7 миллионов рублей. Не меньше заплатил ТФОМС за уже поставленные в наши отделения аппараты искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопический комплекс с двумя гастроскопами и колоноскопом. Нашим хирургам-эндоскопистам комплекс нравится», — рассказал заместитель главного врача по хирургии пермской клинической медсанчасти № 1, кандидат медицинских наук Александр Косяк, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.