Сбербанк занял мэрии Омска 300 миллионов

В омском отделении Сбербанка России заключили контракт на предоставление кредита городской администрации в 300 миллионов рублей.

Как пояснили в мэрии Омска, это средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение муниципального долга.

По словам регионального директора по работе с органами власти омского отделения Сбербанка Дмитрия Осиповского, это уже третий контракт за год с администрацией города.

— Мы заключили уже третий в этом году контракт на кредитование администрации города Омска. Общая сумма кредитных средств, предоставленных муниципалитету, составляет один миллиард рублей, — цитирует Осиповского РИА «СуперОмск».

Отметим, что в 2016 году Сбербанк заключил контракты на кредитование Омска и Омской области на сумму более 11 миллиардов рублей. В IV квартале банк выступил соорганизатором облигационных займов региона и приобрел ценные бумаги в портфель до погашения на общую сумму 3,75 миллиардов рублей.