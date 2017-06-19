В Волгограде на Центральной набережной стартовали дорожные работы
На Центральной набережной стартовали дорожные работы. Специалисты комплексно восстановят порядка 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
На Центральной набережной стартовали дорожные работы. Специалисты комплексно восстановят порядка 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
Здесь будут обустроены пешеходные дорожки и тротуары. Также работники демонтируют старые бордюры и установят новые бортовые и садовые камни.
Завершить восстановление Набережной 62-й армии планируется до конца октября текущего года. Обновленная Центральная набережная станет полноценным дублером проспекта имени Ленина, что позволит снизить нагрузку и перераспределить интенсивные транспортные потоки в центре города.