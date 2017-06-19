В Волгограде на Центральной набережной стартовали дорожные работы

Здесь будут обустроены пешеходные дорожки и тротуары. Также работники демонтируют старые бордюры и установят новые бортовые и садовые камни.

Завершить восстановление Набережной 62-й армии планируется до конца октября текущего года. Обновленная Центральная набережная станет полноценным дублером проспекта имени Ленина, что позволит снизить нагрузку и перераспределить интенсивные транспортные потоки в центре города.