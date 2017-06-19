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12:20 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде на Центральной набережной стартовали дорожные работы

На Центральной набережной стартовали дорожные работы. Специалисты комплексно восстановят порядка 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Здесь будут обустроены пешеходные дорожки и тротуары. Также работники демонтируют старые бордюры и установят новые бортовые и садовые камни.

Завершить восстановление Набережной 62-й армии планируется до конца октября текущего года. Обновленная Центральная набережная станет полноценным дублером проспекта имени Ленина, что позволит снизить нагрузку и перераспределить интенсивные транспортные потоки в центре города.

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