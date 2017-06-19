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12:46 (мск), источник: Ежедневник.by

Минздрав обещает упростить процедуру лицензирования частных медцентров

Министерство заявляет о своей заинтересованности в развитии частной медицины в Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

Минздрав заинтересован в росте числа частных медицинских центров, сообщил сегодня первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Столичное телевидение», сообщает БЕЛТА. Говоря о конкуренции частных медцентров и государственных учреждений здравоохранения, первый замминистра согласился, что конкуренция есть.

«Мы конкурируем на рынке в хорошем смысле этого слова. Частный сектор не занял и не займет нишу тяжелой медицины, тяжелозатратной медицины. Но снять груз и предоставить медицинские услуги в более комфортных условиях он может, должен и даже обязан. Мы за то, чтобы было построено гораздо больше частных центров, чем сейчас», — подчеркнул он.

Дмитрий Пиневич отметил, что, например, планируется упрощение в части лицензирования. «Но не в рамках качества оказания медицинских услуг, а в рамках менее формализованных условий, допуска специалистов. Мы должны здесь еще шагнуть вперед», — пояснил он.

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