Sukhoi Superjet 100, выпускаемый в Комсомольске-на-Амуре, долетел до Ле Бурже

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Крупнейший в мире международный авиакосмический салон стартует в пригороде Парижа Ле Бурже 19 июня и продлится до 25 июня. Россия представит на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику. В качестве натурного экспоната Объединенная авиастроительная корпорация в этом году продемонстрирует самолет Sukhoi Superjet 100, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что салон посетят делегации почти из полусотни стран, которые покажут более 2 тысяч экспонатов — самолетов, вертолетов, силовых установок, беспилотников. Более 20 российских предприятий примут участие в выставке — «Рособоронэкспорт», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Вертолеты России», Роскосмос, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и другие компании.

В качестве натурного экспоната Объединенная авиастроительная корпорация в этом году продемонстрирует самолет Sukhoi Superjet 100 в ливрее мексиканской авиакомпании Interjet. Также в рамках экспозиции ОАК будет представлен пилотажный тренажер самолетов семейства МС-21 для подготовки летных экипажей для недавно совершившего свой первый полет нового авиалайнера.

Помимо этого, будут показаны модели самолетов Ил-114−300, Ил-112 В, МТС, Бе-200, Бе-103, концепция перспективного грузопассажирского самолета (М-60). В рамках авиасалона ОАК запланировала насыщенную программу переговоров с деловыми партнерами из разных регионов мира.

«Рособоронэкспорт» покажет иностранным заказчикам авиационную технику и вооружение, востребованные на мировом оружейном рынке. Современную боевую авиацию России в Ле Бурже представят многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130.

Кроме того, на российской экспозиции продемонстрируют ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ, а также многофункциональные машины Ка-226Т и Ми-26Т2. Российские системы ПВО во Франции будут представлены зенитной ракетной системой «Антей-2500» (экспортный вариант С-300), ЗРК «Бук-М2Э» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

На стенде ОАК будут продемонстрированы модели боевых и учебных самолетов — ПМИ, Су-32, МиГ-29К, МиГ-35, Су-30СМ, Як-152.

Парижский авиасалон проходит раз в два года. Впервые СССР принял в нем участие в 1936 году, где демонстрировался советский пассажирский самолет АНТ‑35. История регулярного советского, а затем российского присутствия началась с 1957 года.