Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия спохватилась: пора перестать унижать Россию - СМИ
Йога защищает от рака и депрессии
СМИ: авианосец за $13 млрд оказался непригоден для самолетов
В семье Дмитрия Диброва растет гениальный ребенок
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
СМИ: начались протесты в Крыму -обращение к Путину
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12:06 (мск), источник: ИА REGNUM

На Дальний Восток вошли новые инвесторы с 7,5 млрд рублей

Общий объём планируемых капиталовложений близится к 2 трлн рублей.

Источник: Reuters

На Дальнем Востоке поступило шесть новых заявок на реализацию проектов в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития. Общий объём капиталовложений превышает 7,5 млрд рублей. Такие цифры озвучил глава минвостокразвития России Александр Галушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Чукотском автономном округе на территории опережающего развития «Беринговский» инвестор построит газопроводную систему. ТОР «Камчатка» станет местом для создания туристического комплекса, ТОР «Хабаровск» — производственного комплекса для выращивания рыбы. Указанные проекты оцениваются в 2,5 млрд рублей.

Свободный порт Владивостока получил три новых проекта, инвестиции в которые оцениваются более чем в 5 млрд рублей. В Приморском крае построят гольф-курорт, предприятие по техническому обслуживанию вентиляционных систем и реализуют проект в сфере добычи угля.

«Поступают первые налоги от резидентов ТОР и свободного порта. Это сотни миллионов рублей. За десятилетие, с учётом всех льгот для инвесторов, вложения государства окупятся в два раза», — прокомментировал Александр Галушка.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Корпорация развития Дальнего Востока зарегистрировала 658 заявок на реализацию в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития проектов с объёмом инвестиций более чем в 1,8 трлн рублей. Среди резидентов числятся 353 компании, капиталовложения — свыше 784 млрд рублей, новые рабочие места — свыше 54 тыс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Назначен новый посол РФ в Турции
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Чилийцы назвали видеоповторы справедливым нововведением на КК
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Пересильд и Ефремов вместе снимаются в сериале: первые кадры Новый исторический сериал канала НТВ «Победители» расскажет о противостоянии блестящего адвоката и непобедимого прокурора
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь