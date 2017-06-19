На Дальний Восток вошли новые инвесторы с 7,5 млрд рублей

На Дальнем Востоке поступило шесть новых заявок на реализацию проектов в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития. Общий объём капиталовложений превышает 7,5 млрд рублей. Такие цифры озвучил глава минвостокразвития России Александр Галушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Чукотском автономном округе на территории опережающего развития «Беринговский» инвестор построит газопроводную систему. ТОР «Камчатка» станет местом для создания туристического комплекса, ТОР «Хабаровск» — производственного комплекса для выращивания рыбы. Указанные проекты оцениваются в 2,5 млрд рублей.

Свободный порт Владивостока получил три новых проекта, инвестиции в которые оцениваются более чем в 5 млрд рублей. В Приморском крае построят гольф-курорт, предприятие по техническому обслуживанию вентиляционных систем и реализуют проект в сфере добычи угля.

«Поступают первые налоги от резидентов ТОР и свободного порта. Это сотни миллионов рублей. За десятилетие, с учётом всех льгот для инвесторов, вложения государства окупятся в два раза», — прокомментировал Александр Галушка.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Корпорация развития Дальнего Востока зарегистрировала 658 заявок на реализацию в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития проектов с объёмом инвестиций более чем в 1,8 трлн рублей. Среди резидентов числятся 353 компании, капиталовложения — свыше 784 млрд рублей, новые рабочие места — свыше 54 тыс.