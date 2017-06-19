Свердловская область удивит интерактивными программами

Средний Урал продолжает подготовку к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Площадь стенда региона составит 600 квадратных метров, а привлекать гостей будут интерактивными программами, рассказали «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

В центре стенда разместится дом, построенный из произведенных на Урале материалов. Строение призвано продемонстрировать гостям готовность свердловского бизнеса сделать «под ключ» проект любой сложности. Внутренняя обстановка — окна, мебель и другие предметы интерьера — также уральские. Детскую комнату оборудуют интерактивными обучающими элементами. Управлять конструкцией будут системой «умный дом» при помощи планшета.

В течение трех дней на стене пройдут деловые встречи и переговоры, а также традиционные ежегодные мероприятия. Это — вручение премии имени Черепановых, церемония награждения дипломами лауреатов премии губернатора в сфере информационных технологий по итогам 2016 года, финал конкурса инновационных идей «Минута технославы» и другие. Также на площадке ИННОПРОМа состоится открытие и презентация Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение».

«Главным лейтмотивом проектов Свердловской области станет презентация молодежного потенциала региона в области промышленности и инноваций», — заявил региональный министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских.

По мнению Евгения Куйвашева, конгрессно-выставочная деятельность является важной частью в продвижении региона, а ИННОПРОМ — флагманом такого развития. «Выставка развивается и остается конкурентным преимуществом Свердловской области. Это не только экономическая и инвестиционная, но и важная политическая площадка», — уточнил глава региона.

Стоит отметить, что в ИННОПРОМе-2016 приняли участие делегации 95 стран мира и были представлены 638 компаний, две трети из которых — иностранные. Выставку посетили 48 тысяч человек.

В этом году ИННОПРОМ впервые посетит Владимир Путин.