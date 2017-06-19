Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Найдены «гены бессонницы»
СМИ: авианосец за $13 млрд оказался непригоден для самолетов
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
СМИ: начались протесты в Крыму -обращение к Путину
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
20Скончался актер Алексей Баталов
12:07 (мск), источник: Новая Кубань

Мэр Краснодара проинспектировал ход выполнения дорожных работ

Краснодар. 19 июня — Новая Кубань. После инцидента с укладкой новенького асфальта в лужи мэр краевой столицы Евгений Первышов уделил особое внимание выполнению дорожных работ.

Градоначальник ещё в пятницу побывал на нескольких участках.

Инспекция началась с посещения ул. Гаражной. Подрядчиком выступает ООО «Фирма Дортранссервис». Дорожникам предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, выровнять «просевшие» участки дороги и выполнить усиление основания и т. д.

Также Первышов посетил участок дороги на подъезде к пос. Плодородному. Здесь подрядчиком ремонтных работ выступает ООО Управляющая компания «Веста». До середины июля дорожникам предстоит уложить почти километр нового дорожного полотна, отсыпать обочины и т. д.

Всего в этом году запланировано отремонтировать 51 участок.

Первышов подчеркнул, что, несмотря на необходимость соблюдения сроков, работы должны вестись с соблюдением всех необходимых норм:

— Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы асфальт укладывали прямо во время дождя, как это произошло накануне на одной из улиц города.

Напомним, что укладка асфальта в лужи закончилась для подрядчика печально. Компанию обязали за свой счет заново переделать дорожное полотно.

Сегодня утром помощник мэра уточнил, что за выходные количество ремонтируемых участков увеличилось. Ремонт идет уже на 23 улицах города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Назначен новый посол РФ в Турции
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Чилийцы назвали видеоповторы справедливым нововведением на КК
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Пересильд и Ефремов вместе снимаются в сериале: первые кадры Новый исторический сериал канала НТВ «Победители» расскажет о противостоянии блестящего адвоката и непобедимого прокурора
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь