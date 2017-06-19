Мэр Краснодара проинспектировал ход выполнения дорожных работ

Градоначальник ещё в пятницу побывал на нескольких участках.

Инспекция началась с посещения ул. Гаражной. Подрядчиком выступает ООО «Фирма Дортранссервис». Дорожникам предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, выровнять «просевшие» участки дороги и выполнить усиление основания и т. д.

Также Первышов посетил участок дороги на подъезде к пос. Плодородному. Здесь подрядчиком ремонтных работ выступает ООО Управляющая компания «Веста». До середины июля дорожникам предстоит уложить почти километр нового дорожного полотна, отсыпать обочины и т. д.

Всего в этом году запланировано отремонтировать 51 участок.

Первышов подчеркнул, что, несмотря на необходимость соблюдения сроков, работы должны вестись с соблюдением всех необходимых норм:



— Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы асфальт укладывали прямо во время дождя, как это произошло накануне на одной из улиц города.

Напомним, что укладка асфальта в лужи закончилась для подрядчика печально. Компанию обязали за свой счет заново переделать дорожное полотно.

Сегодня утром помощник мэра уточнил, что за выходные количество ремонтируемых участков увеличилось. Ремонт идет уже на 23 улицах города.