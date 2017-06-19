Власти объявили тендер на создание проекта скоростного рельсового транспорта в Воронеже
Работы оценили в 11,7 млн рублей.
Работы оценили в 11,7 млн рублей.
Воронежские власти объявили аукцион на
Согласно документам аукциона, заказчик — управление строительной политики воронежской мэрии. Подрядчик должен будет проанализировать практику реализации метро и скоростного трамвая в городах России, СНГ и Европы и обосновать выбор рельсового транспорта в Воронеже. В проект планировки вошел участок, ограниченный улицами 20-летия Октября, Кольцовская, Степана Разина, Софьи Перовской, Выборгская и проспектом Революции. Работы по созданию
Кроме того, подрядчик должен разработать схему системы скоростного рельсового транспорта с учетом перспективы развития прилегающих территорий. Кроме того, необходимо определить стоимость и сроки строительства первой очереди строительства. Заказчик потребовал проработать варианты размещения трассы тоннелей и платформ, станций, перегонных и соединительных тоннелей, вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения, канализации, охранной сигнализации. Объект отнесли к особо опасным и технически сложным по ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты).
Подавать заявки можно до 11:00 пятницы, 7 июля. Рассмотрение и оценка заявок состоятся 13 июля.
В конце апреля 2017 года представитель японской компании Nikken Sekkei LTD Исикава Такаюки и руководитель управления главы мэрии Воронежа Игорь Лотков презентовали проект строительства метрополитена в Воронеже. Проект представили в рамках