Власти объявили тендер на создание проекта скоростного рельсового транспорта в Воронеже

Воронежские власти объявили аукцион на технико-экономическое обоснование создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок в пятницу, 16 июня. На реализацию проекта планируют потратить 11,7 млн рублей из городского бюджета.

Согласно документам аукциона, заказчик — управление строительной политики воронежской мэрии. Подрядчик должен будет проанализировать практику реализации метро и скоростного трамвая в городах России, СНГ и Европы и обосновать выбор рельсового транспорта в Воронеже. В проект планировки вошел участок, ограниченный улицами 20-летия Октября, Кольцовская, Степана Разина, Софьи Перовской, Выборгская и проспектом Революции. Работы по созданию технико-экономического обоснования необходимо закончить до 20 декабря 2017 года.

Кроме того, подрядчик должен разработать схему системы скоростного рельсового транспорта с учетом перспективы развития прилегающих территорий. Кроме того, необходимо определить стоимость и сроки строительства первой очереди строительства. Заказчик потребовал проработать варианты размещения трассы тоннелей и платформ, станций, перегонных и соединительных тоннелей, вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения, канализации, охранной сигнализации. Объект отнесли к особо опасным и технически сложным по ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты).

Подавать заявки можно до 11:00 пятницы, 7 июля. Рассмотрение и оценка заявок состоятся 13 июля.