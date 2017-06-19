Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Что дарить врачам: главные правила
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
СМИ: начались протесты в Крыму -обращение к Путину
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти объявили тендер на создание проекта скоростного рельсового транспорта в Воронеже

Работы оценили в 11,7 млн рублей.

Воронежские власти объявили аукцион на технико-экономическое обоснование создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок в пятницу, 16 июня. На реализацию проекта планируют потратить 11,7 млн рублей из городского бюджета.

Согласно документам аукциона, заказчик — управление строительной политики воронежской мэрии. Подрядчик должен будет проанализировать практику реализации метро и скоростного трамвая в городах России, СНГ и Европы и обосновать выбор рельсового транспорта в Воронеже. В проект планировки вошел участок, ограниченный улицами 20-летия Октября, Кольцовская, Степана Разина, Софьи Перовской, Выборгская и проспектом Революции. Работы по созданию технико-экономического обоснования необходимо закончить до 20 декабря 2017 года.

Кроме того, подрядчик должен разработать схему системы скоростного рельсового транспорта с учетом перспективы развития прилегающих территорий. Кроме того, необходимо определить стоимость и сроки строительства первой очереди строительства. Заказчик потребовал проработать варианты размещения трассы тоннелей и платформ, станций, перегонных и соединительных тоннелей, вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения, канализации, охранной сигнализации. Объект отнесли к особо опасным и технически сложным по ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты).

Подавать заявки можно до 11:00 пятницы, 7 июля. Рассмотрение и оценка заявок состоятся 13 июля.

В конце апреля 2017 года представитель японской компании Nikken Sekkei LTD Исикава Такаюки и руководитель управления главы мэрии Воронежа Игорь Лотков презентовали проект строительства метрополитена в Воронеже. Проект представили в рамках российско-японского сотрудничества. По словам Игоря Лоткова, предварительная стоимость строительства первой очереди метро — 1 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Назначен новый посол РФ в Турции
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Чилийцы назвали видеоповторы справедливым нововведением на КК
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Пересильд и Ефремов вместе снимаются в сериале: первые кадры Новый исторический сериал канала НТВ «Победители» расскажет о противостоянии блестящего адвоката и непобедимого прокурора
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь