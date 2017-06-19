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13:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Как изменятся цены на жилье после ЭКСПО

Ассоциация застройщиков Казахстана дала прогноз относительно цен на недвижимость в Астане после завершения ЭКСПО.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Обвала цен на рынке недвижимости в Астане не стоит ожидать после завершения международной выставки ЭКСПО, считает исполнительный директор ассоциации застройщиков Казахстана Марат Идрышев.

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«Проведение ЭКСПО стало выгодным маркетинговым ходом, в первую очередь, для недобросовестных застройщиков, чтобы люди покупали недвижимость. После ЭКСПО начнется реализация программы “Нурлы жер”. Конечно, цены будут корректироваться, но они не изменятся кардинально, за копейки никто жилье продавать не будет», — прокомментировал Идрышев.

Он считает, что надежды потенциальных покупателей на резкий обвал стоимости жилья после ЭКСПО не оправданны. «До старта выставки ЭКСПО не случилось того прироста, после которого ценам требовался бы период стабилизации», — пояснил Идрышев.

Ассоциация застройщиков перечислила главные факторы, формирующие цены на недвижимость: строительные материалы, которые не дешевеют, работа строителей, зарплаты которых не уменьшаются, а также цены застройщиков.

Столица будет расти, а чем больше спрос, тем выше цена, заключили в ассоциации.

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