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15:54 (мск), источник: ТАСС

Глава Росавтодора начал проверку федеральных дорог с Казани

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Росавтодора Роман Старовойт начал рабочую поездку по проверке федеральных дорог по маршруту Казань — Новосибирск. В ходе поездки Старовойт лично ознакомится и оценит ход выполнения строительства и ремонта трасс.

«Ежегодно мы делаем такие рабочие поездки для того, чтобы лично посмотреть, проследить, проконтролировать ход выполнения работ по ремонту, содержание, строительство федеральных трасс. Большие объемы работ в части ремонта и строительства Федеральное дорожное агентство реализует, и, к сожалению, мы видим в последние годы рост числа ДТП в местах производства работ. В рамках моей поездки, которая закончится 26 июня в Новосибирске, особое внимание мы будем уделять этому вопросу», — сообщил Старовойт журналистам.

По результатам поездки будет составлен перечень поручений и проделана работа над ошибками как службой заказчика, так и подрядной организацией, реализующей проект. По данным Миндортранса Татарстана, всего в рамках поездки Старовойт проверит 2800 км федеральных трасс.

В понедельник в Казани Старовойт осмотрел две площадки. Первой точкой маршрута стал многофункциональный объект, созданный в рамках концепции развития придорожного сервиса, с оборудованной стоянкой для дежурства реанимобиля и вертолета службы медицина катастрофы. Также глава Росавтодора осмотрел реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке 888 км, общая стоимость работ — более 2,9 млрд руб. После окончания всех работ автодорога перейдет в первую техническую категорию с четырьмя полосами движения, по две в каждую сторону, кроме того, осевая полоса безопасности будет с барьерным ограждением, что позволит избежать лобовых столкновений.

«Мы сейчас посмотрели, как ведутся работы по реконструкции дороги Казань — Набережные Челны. Это, наверное, одна из напряженных федеральных трасс в Татарстане. Этот участок будет введен в эксплуатацию в этом году, также два участка введут в 2018 году», — отметил он.

По данным Миндортранса региона, в 2017 году для проведения работ на дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территории Татарстана, запланировано выделение средств из федерального дорожного фонда в размере 9,4 млрд рублей. В этом году в нормативное состояние будут приведены 15% федеральных автомобильных дорог. По итогам года ожидается, что 80% федеральных автомобильных дорог в республике по транспортно- эксплуатационным показателям будут соответствовать нормативному состоянию.

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