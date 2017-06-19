Аэропорт «Симферополь» потратит 700 млн рублей на модернизацию парка техники

Как уточнили в пресс-службе, уже в этом году будут приобретены три авиатягача SCHOPF, четыре ленточных перегружателя для погрузки и разгрузки багажа и пять аэродромных уборочных машин.

«Службы оперативного реагирования получат пожарные автомобили на базе КАМАЗа, автомобиль скорой медицинской помощи класса “С” Volkswagen Crafter и дополнительный амбулифт для доставки пассажиров с ограниченными возможностями на борт самолета», — говорится в сообщении.

Кроме того, на баланс будут поставлены новые снегоуборочные машины и машина для распределения жидких и гранулированных противогололедных реагентов.

Также парк пополнится наземными передвижными источниками питания, контейнеропогрузчиками CHAMP и SCHOPF и автолифтом АЛ-ЗУ для доставки к самолету бортового питания.

Планируется покупка дополнительных аэродромных тягачей, машины по обработке самолетов антиобледенительной жидкостью, автомобилей лидирования, оперативной доставки багажа и 10 багажных электротягачей.

Как отметил генеральный директор Международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин, модернизация парка спецтранспорта и средств перронной механизации в аэропорту продолжается с 2015 года. За это время приобретены десятки наименований техники и оборудования.

«В 2017 году в закупку спецтранспорта будет инвестировано более 700 млн рублей, а в 2018 году еще порядка 550 млн. Это позволит увеличить парк существующей в аэропорту техники больше чем в два раза. На замену устаревшим машинам придут современные, экономичные и рассчитанные на более высокие нагрузки. За всю историю аэропорта еще не было такой масштабной программы обновления аэропортовой техники. Это положительным образом скажется на качестве предоставляемых услуг не только для пассажиров, но и для авиакомпаний», — подчеркнул руководитель предприятия.