«Энергосбыт»: отключенным от света должникам придется платить 17540 рублей
«Янтарьэнергосбыт» в 4,4 раза увеличил плату за возобновление подачи электричества в дома отключенных должников.
«Янтарьэнергосбыт» в 4,4 раза увеличил плату за возобновление подачи электричества в дома отключенных должников.
Как сообщает
Теперь, чтобы свет снова появился в квартире должника необходимо,
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«Прежняя стоимость не соответствует затратам на проведение технических мероприятий. Например, в них включены и выезд бригады со спецтехникой для отключения должника, работа диспетчеров, контролирующих безопасность проведения работ, и электромонтеров. Аналогичны затраты и по возврату подачи электричества», — отметили в «Янтарьэнергосбыте». Если раньше при долге за свет в 3 тысячи рублей должнику нужно было для возобновления электроснабжения заплатить 7 тысяч рублей, теперь эта сумма возрастет до 20540 рублей.
«“Янтарьэнергосбыт” обращается ко всем потребителям Калининградской области, имеющим задолженность за ранее потребленную электроэнергию, с настоятельной просьбой погасить долги, и не дожидаться визита электромонтеров, — сообщили в