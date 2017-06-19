«Энергосбыт»: отключенным от света должникам придется платить 17540 рублей

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, стоимость услуги по отключению и возврату энергоснабжения увеличена с 19 июня 2017 года.

Теперь, чтобы свет снова появился в квартире должника необходимо, во-первых, погасить полностью долг, во-вторых, оплатить услугу в размере 17540,96 рублей. Энергопоставщик имеет право ограничить потребителя при средней задолженности в 1227 рублей.

В пресс-службе компании отметили, что «на столь непопулярную меру, как рост стоимости услуги, пришлось пойти из-за экономических соображений».

«Прежняя стоимость не соответствует затратам на проведение технических мероприятий. Например, в них включены и выезд бригады со спецтехникой для отключения должника, работа диспетчеров, контролирующих безопасность проведения работ, и электромонтеров. Аналогичны затраты и по возврату подачи электричества», — отметили в «Янтарьэнергосбыте». Если раньше при долге за свет в 3 тысячи рублей должнику нужно было для возобновления электроснабжения заплатить 7 тысяч рублей, теперь эта сумма возрастет до 20540 рублей.