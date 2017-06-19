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17:37 (мск), источник: Новый Калининград

«Энергосбыт»: отключенным от света должникам придется платить 17540 рублей

«Янтарьэнергосбыт» в 4,4 раза увеличил плату за возобновление подачи электричества в дома отключенных должников.

Источник: Новый Калининград

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, стоимость услуги по отключению и возврату энергоснабжения увеличена с 19 июня 2017 года.

Теперь, чтобы свет снова появился в квартире должника необходимо, во-первых, погасить полностью долг, во-вторых, оплатить услугу в размере 17540,96 рублей. Энергопоставщик имеет право ограничить потребителя при средней задолженности в 1227 рублей.

В пресс-службе компании отметили, что «на столь непопулярную меру, как рост стоимости услуги, пришлось пойти из-за экономических соображений».

«Прежняя стоимость не соответствует затратам на проведение технических мероприятий. Например, в них включены и выезд бригады со спецтехникой для отключения должника, работа диспетчеров, контролирующих безопасность проведения работ, и электромонтеров. Аналогичны затраты и по возврату подачи электричества», — отметили в «Янтарьэнергосбыте». Если раньше при долге за свет в 3 тысячи рублей должнику нужно было для возобновления электроснабжения заплатить 7 тысяч рублей, теперь эта сумма возрастет до 20540 рублей.

«“Янтарьэнергосбыт” обращается ко всем потребителям Калининградской области, имеющим задолженность за ранее потребленную электроэнергию, с настоятельной просьбой погасить долги, и не дожидаться визита электромонтеров, — сообщили в пресс-службе. — Узнать о графике отключений можно в любое время на официальном сайте компании янтарьэнергосбыт.рф. В разделе “Условия ограничения режима энергопотребления” можно проверить, есть ли ваш адрес в плане ограничения поставки энергоресурса».

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