«Квадра» повысит плату за отопление и горячую воду в Воронеже
Тариф утверждается на региональном уровне. В его основе — фактические затраты на производство тепловой энергии.
Тариф утверждается на региональном уровне. В его основе — фактические затраты на производство тепловой энергии.
Публичное акционерное общество «Квадра"-«Воронежская генерация» повысит плату за отопление и горячую воду в Воронеже с 1550,6 рублей до 1604,8 рублей на гигакалорию (3,5%). Тарифы изменятся 1 июля, сообщила
По данным тепловиков, рост стоимости определило управление по госрегулированию тарифов (УРТ) Воронежской области.
— Тариф утверждается на региональном уровне. В его основе — фактические затраты на производство тепловой энергии, — пояснил управляющий директор воронежского филиала ПАО «Квадра» Виктор Назаров.