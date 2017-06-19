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13:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Квадра» повысит плату за отопление и горячую воду в Воронеже

Тариф утверждается на региональном уровне. В его основе — фактические затраты на производство тепловой энергии.

Публичное акционерное общество «Квадра"-«Воронежская генерация» повысит плату за отопление и горячую воду в Воронеже с 1550,6 рублей до 1604,8 рублей на гигакалорию (3,5%). Тарифы изменятся 1 июля, сообщила пресс-служба воронежского филиала ПАО «Квадра» в понедельник, 19 июня.

По данным тепловиков, рост стоимости определило управление по госрегулированию тарифов (УРТ) Воронежской области.

— Тариф утверждается на региональном уровне. В его основе — фактические затраты на производство тепловой энергии, — пояснил управляющий директор воронежского филиала ПАО «Квадра» Виктор Назаров.

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