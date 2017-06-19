Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Исследователи научились определять, для кого грипп смертелен
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
СМИ: в Крыму обнаружили "курортных убийц"
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Звонят прямо из маршруток»: СМИ об украинских доносчиках
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
13:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Власти Среднего Урала и Харбина договорились о сотрудничестве

В сфере инвестиций и поддержки бизнеса.

Источник: УралИнформБюро

Корпорация развития Среднего Урала и комитет по контролю и управлению госимуществом Харбина заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили гендиректор КРСУ Сергей Киселев и начальник комитета Харбинского правительства Юй Дэчжи. Также в торжественной церемонии участвовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и мэра Харбина Сун Сибинь, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

В рамках договоренностей стороны будут вести регулярный обмен информацией об инвестиционном климате и отраслях экономики. Также планируется оказывать поддержку компаниям в локализации бизнеса в Свердловской области и в Китае, в том числе разъяснять законодательство и содействовать предпринимателям в получении различных льгот.

Соглашение предусматривает и проведение совместных мероприятий, стимулирующих бизнес к реализации новых инвестиционных проектов.

Представлять инвестиционные интересы стран, обеспечивать информационное взаимодействие, планировать совместные мероприятия и деловые встречи будет специальная рабочая группа. Ее создание оговорено в документе.

Стоит отметить, что Свердловская область интересна инвесторам из Поднебесной своим промышленным потенциалом, ресурсами, а также как логистический центр — регион расположен в центре России, на пересечении важных транспортных артерий Европы и Азии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Растерзавших югорчанина собак уничтожили
РФ будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
ХолиVAR: почему отменили голы Португалии и Чили на КК-2017
При пожаре в жилой башне в Лондоне могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности» В драме от создателей фильма «Мамы» снялись также Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и Ян Цапник
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь