Власти Среднего Урала и Харбина договорились о сотрудничестве

Корпорация развития Среднего Урала и комитет по контролю и управлению госимуществом Харбина заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили гендиректор КРСУ Сергей Киселев и начальник комитета Харбинского правительства Юй Дэчжи. Также в торжественной церемонии участвовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и мэра Харбина Сун Сибинь, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

В рамках договоренностей стороны будут вести регулярный обмен информацией об инвестиционном климате и отраслях экономики. Также планируется оказывать поддержку компаниям в локализации бизнеса в Свердловской области и в Китае, в том числе разъяснять законодательство и содействовать предпринимателям в получении различных льгот.

Соглашение предусматривает и проведение совместных мероприятий, стимулирующих бизнес к реализации новых инвестиционных проектов.

Представлять инвестиционные интересы стран, обеспечивать информационное взаимодействие, планировать совместные мероприятия и деловые встречи будет специальная рабочая группа. Ее создание оговорено в документе.

Стоит отметить, что Свердловская область интересна инвесторам из Поднебесной своим промышленным потенциалом, ресурсами, а также как логистический центр — регион расположен в центре России, на пересечении важных транспортных артерий Европы и Азии.