«Газпром межрегионгаз Пермь» отключает должникам газ с помощью раскопки подземного газопровода

Один из способов отключения, который является самым затратным для должника — раскопка подземного газопровода. Газ перекрывается непосредственно на трубопроводе в земле — обрезкой подземного газопровода низкого давления.



Накануне такое отключение работники ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» совместно со специалистами АО «Газпром газораспределение Пермь» произвели в Мотовилихинском районе. У абонента, который живет в доме на улице Анатолия Серова, был накоплен долг более 70 тысяч руб.



«Так мы отключаем газ злостным должникам, даже если они не пускают газовую службу в дом. Раскопки проводятся за пределами земельного участка собственника. Мы всегда говорим неплательщикам, что газ мы все равно перекроем, однако расходы на отключение и подключение вырастают в разы и могут превысить 100 тыс. руб. Эти затраты ложатся на должника», — поясняет начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Евгений Рябцев, слова которого цитирует пресс-служба компании.



Всего в Пермском крае остаться без газа могут более 20 000 абонентов. Это те потребители, которые имеют долги более чем за 2 месяца и по закону должны быть отключены, однако могут этого избежать, если погасят задолженность. Планируется, что более 80 наиболее злостных должников будут отключены с помощью раскопок.