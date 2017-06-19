Новые повременные проездные можно приобрести в 60 точках Омска

С 16 июня в Омске начал действовать новый повременный проездной билет на базе транспортных карт «ОмКа». Проездные позволяют омичам существенно экономить на поездках с пересадками.

Так, первая поездка стоит 21 рубль, а вторая обойдется всего в 1 рубль. Самое главное условие — пересесть нужно успеть за полчаса, временной интервал отсчитывается с момента оплаты первой поездки. Действует этот тариф пока только в муниципальном транспорте, заявил сегодня Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта.

Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта.

— Мы пока называем введение это тарифа экспериментом, изучаем его. Пока система была внедрена только в муниципальном транспорте. Частных перевозчиков законодательно заставить подключить мы не можем, если только кто-то сам изъявит желание. Однако для этого есть ряд условий. Мы требуем от перевозчика, чтобы он был нам подконтролен и подключен с системе ГЛОНАСС. На такие условия согласны не все.

Большинство омичей считают? полчаса — слишком короткий временной интервал. Те, кто едут с окраин, могут не успеть за полчаса доехать до нужной остановки, дождаться другого автобуса.

Впрочем, как отметила Наталья Сергина, директор «Пассажирсервис», 30 минут — еще не окончательное время. Нюансы тарифа будут прорабатываться, пока самое главное — получить обратную связь от омичей.

Наталья Сергина, директор МП города Омска «Пассажирсервис»:

— Сейчас нам важно проработать этот тариф, понять, насколько он удобен для горожан, получить обратную связь. На обороте карты «ОмКа» есть контакты, позвонив по которым можно внести свои предложения и замечания, которые будут рассмотрены.