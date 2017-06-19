Новые повременные проездные можно приобрести в 60 точках Омска
Повременные проездные действуют пока только в муниципальном транспорте.
Повременные проездные действуют пока только в муниципальном транспорте.
С 16 июня в Омске начал действовать новый повременный проездной билет на базе транспортных карт «ОмКа». Проездные позволяют омичам существенно экономить на поездках с пересадками.
Так, первая поездка стоит 21 рубль, а вторая обойдется всего в 1 рубль. Самое главное условие — пересесть нужно успеть за полчаса, временной интервал отсчитывается с момента оплаты первой поездки. Действует этот тариф пока только в муниципальном транспорте, заявил сегодня Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта.
Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта.
— Мы пока называем введение это тарифа экспериментом, изучаем его. Пока система была внедрена только в муниципальном транспорте. Частных перевозчиков законодательно заставить подключить мы не можем, если только
Большинство омичей считают? полчаса — слишком короткий временной интервал. Те, кто едут с окраин, могут не успеть за полчаса доехать до нужной остановки, дождаться другого автобуса.
Впрочем, как отметила Наталья Сергина, директор «Пассажирсервис», 30 минут — еще не окончательное время. Нюансы тарифа будут прорабатываться, пока самое главное — получить обратную связь от омичей.
Наталья Сергина, директор МП города Омска «Пассажирсервис»:
— Сейчас нам важно проработать этот тариф, понять, насколько он удобен для горожан, получить обратную связь. На обороте карты «ОмКа» есть контакты, позвонив по которым можно внести свои предложения и замечания, которые будут рассмотрены.
Это сеть киосков «Дилижанс», которых в Омске около 60, 10 точек «Ростелекома» и 3 киоска частных предпринимателей.
Полный список точек можно посмотреть на официальном сайте предприятия «Пассажирсервис».