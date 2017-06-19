Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: большой шаг России к лидерству в Арктике
Что дарить врачам: главные правила
МВД ответило на слова об угрозах видевшим ДТП с «пьяным» ребенком
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Путин рассказал о своем отношении к российским олигархам
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
СМИ: в Крыму обнаружили "курортных убийц"
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
13:25 (мск), источник: Om1.ru

Новые повременные проездные можно приобрести в 60 точках Омска

Повременные проездные действуют пока только в муниципальном транспорте.

Источник: Om1.ru

С 16 июня в Омске начал действовать новый повременный проездной билет на базе транспортных карт «ОмКа». Проездные позволяют омичам существенно экономить на поездках с пересадками.

Так, первая поездка стоит 21 рубль, а вторая обойдется всего в 1 рубль. Самое главное условие — пересесть нужно успеть за полчаса, временной интервал отсчитывается с момента оплаты первой поездки. Действует этот тариф пока только в муниципальном транспорте, заявил сегодня Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта.

Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта.

— Мы пока называем введение это тарифа экспериментом, изучаем его. Пока система была внедрена только в муниципальном транспорте. Частных перевозчиков законодательно заставить подключить мы не можем, если только кто-то сам изъявит желание. Однако для этого есть ряд условий. Мы требуем от перевозчика, чтобы он был нам подконтролен и подключен с системе ГЛОНАСС. На такие условия согласны не все.

Большинство омичей считают? полчаса — слишком короткий временной интервал. Те, кто едут с окраин, могут не успеть за полчаса доехать до нужной остановки, дождаться другого автобуса.

Впрочем, как отметила Наталья Сергина, директор «Пассажирсервис», 30 минут — еще не окончательное время. Нюансы тарифа будут прорабатываться, пока самое главное — получить обратную связь от омичей.

Наталья Сергина, директор МП города Омска «Пассажирсервис»:

— Сейчас нам важно проработать этот тариф, понять, насколько он удобен для горожан, получить обратную связь. На обороте карты «ОмКа» есть контакты, позвонив по которым можно внести свои предложения и замечания, которые будут рассмотрены.

Приобрести новый проездной можно уже сегодня в тех же точках, где омичи и раньше приобретали транспортные карты.

Это сеть киосков «Дилижанс», которых в Омске около 60, 10 точек «Ростелекома» и 3 киоска частных предпринимателей.

Полный список точек можно посмотреть на официальном сайте предприятия «Пассажирсервис».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Летние заморозки в Омске мог вызвать китайский спутник «Мо-Цзы»
РФ будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
ХолиVAR: почему отменили голы Португалии и Чили на КК-2017
При пожаре в жилой башне в Лондоне могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности» В драме от создателей фильма «Мамы» снялись также Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и Ян Цапник
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь