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13:27 (мск), источник: СуперОмск

Омский перевозчик через суд вернул 331 маршрут

Перевозчик Михаил Локотков выиграл в суде дело у департамента транспорта.

По решению суда в реестр перевозчиков должен вернуться ИП Локотков и его маршрут № 331. Расторжение контракта между мэрией и перевозчиком признано незаконным.

Отметим, что Локотков продолжал обеспечивать перевозки по 331 маршруту все это время, несмотря на то, что мэрия таких, как он, звала «нелегалами». Теперь, согласно решению суда, «нелегальным» оказалось само решение мэрии.

На суде представитель дептранса уже заявил, что завтра они найдут другое основание для расторжения договора. Шоу продолжается. Всего в начале марта дептранс расторг договоры в одностороннем порядке с 53 перевозчиками Омска. Теперь многие из них оспаривают в судах это решение.

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