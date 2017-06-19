Суд продлил арест липецкой фабрики Рошен
Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики Roshen до 13 сентября 2017 года.
Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики Roshen до 13 сентября 2017 года.
Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики Roshen до 13 сентября 2017 года. Об этом сообщили в
«Стоимость арестованного имущества многократно выше суммы якобы причиненного ущерба, о чем каждый раз заявляют адвокаты. Тем не менее, судья Ленская добросовестно проигнорировала Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19. Посмотрим, что на это скажет Мосгорсуд при рассмотрении нашей апелляционной жалобы», — прокомментировал очередное продление ареста генеральный директор Липецкой фабрики Олег Казаков.
Напомним, что суд в декабря 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС.