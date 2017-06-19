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13:43 (мск), источник: Капитал

Суд продлил арест липецкой фабрики Рошен

Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики Roshen до 13 сентября 2017 года.

Источник: Капитал

Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики Roshen до 13 сентября 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Стоимость арестованного имущества многократно выше суммы якобы причиненного ущерба, о чем каждый раз заявляют адвокаты. Тем не менее, судья Ленская добросовестно проигнорировала Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19. Посмотрим, что на это скажет Мосгорсуд при рассмотрении нашей апелляционной жалобы», — прокомментировал очередное продление ареста генеральный директор Липецкой фабрики Олег Казаков.

Напомним, что суд в декабря 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС.

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