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13:38 (мск), источник: АиФ Омск

В Советском округе Омска возобновили работу троллейбусов и автобусов

Движение транспорта было перекрыто в связи с проведением ремонта на теплосети.

Источник: РИА "Новости"

Работу троллейбусов и автобусов возобновили в Советском округе Омска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, для проезда была закрыта часть улицы Нефтезаводской. С сегодняшнего дня, 19 июня, восстановили работу автобусов по маршрутам № 29, 33, 69, 96, 116, 302, 323, 329, 335, 344, 381, 387, 415, 421, а также троллейбусов по маршрутам № 2, 4, 67.

Узнать расписание движения транспорта можно на сайте администрации Омска.

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