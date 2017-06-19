В Советском округе Омска возобновили работу троллейбусов и автобусов

Работу троллейбусов и автобусов возобновили в Советском округе Омска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, для проезда была закрыта часть улицы Нефтезаводской. С сегодняшнего дня, 19 июня, восстановили работу автобусов по маршрутам № 29, 33, 69, 96, 116, 302, 323, 329, 335, 344, 381, 387, 415, 421, а также троллейбусов по маршрутам № 2, 4, 67.

Узнать расписание движения транспорта можно на сайте администрации Омска.