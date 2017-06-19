На ремонт двух трасс в Ростовской области направят 44,5 млн рублей

Победитель аукциона, который организовало управление федеральных автомобильных дорог «Азов», должен будет повысить прочность земляного полотна, восстановить дорожную одежду, по необходимости провести ремонт, удлинить и заменить водопропускные трубы, восстановить переходно-скоростные полосы, улучшить систему водоотвода, заменить верхний слой на мостах и путепроводах.

Ремонт на трассе «Ростов — Таганрог» должен быть завершен уже к 20 декабря, к этой же дате — на 217−222-м км дороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский». На других участках этой дороги дедлайн работ — 20 августа и 11 ноября будущего года.