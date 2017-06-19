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16:25 (мск), источник: Деловое сообщество

На ремонт двух трасс в Ростовской области направят 44,5 млн рублей

На капитальный ремонт трасс «Волгоград — Каменск-Шахтинский» и «Ростов — Таганрог» в Ростовской области потратят 44,5 млн рублей из федерального бюджета. Это следует из данных портала госзакупок.

Победитель аукциона, который организовало управление федеральных автомобильных дорог «Азов», должен будет повысить прочность земляного полотна, восстановить дорожную одежду, по необходимости провести ремонт, удлинить и заменить водопропускные трубы, восстановить переходно-скоростные полосы, улучшить систему водоотвода, заменить верхний слой на мостах и путепроводах.

Ремонт на трассе «Ростов — Таганрог» должен быть завершен уже к 20 декабря, к этой же дате — на 217−222-м км дороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский». На других участках этой дороги дедлайн работ — 20 августа и 11 ноября будущего года.

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