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14:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Минздрав отменяет нормы отпуска безрецептурных лекарств и анонсирует их новый перечень

Нормы отпуска лекарств в Беларуси сохранятся только для настоек и марганцовки. В ближайшее время будет утвержден и новый перечень лекарств, которые в Беларуси можно будет купить без рецепта.

Источник: Ежедневник.by

Нормы отпуска лекарственных препаратов планируется сохранить только для спиртосодержащих настоек и перманганата калия, сообщила сегодня начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Реутская, сообщает БЕЛТА.

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«Из перечня (безрецептурных лекарств — БЕЛТА) уходит норма отпуска. В течение пяти лет она действовала, — в руки отпускались не более двух упаковок лекарственного средства. Мы обсудили и решили, что эта норма не эффективная и неоправданная. Она останется только для некоторых позиций — настоек спиртосодержащих и перманганата калия», — отметила Людмила Реутская.

По ее словам, 16 июня закончилось общественное обсуждение перечня. «Все предложения, которые поступили, мы рассмотрели и обобщили. Сегодня-завтра состоится совещание, на котором будет подведен итог. И документ отправится на юридическую экспертизу в Минюст», — рассказала она.

Людмила Реутская констатировала, что достаточно много замечаний и предложений поступило от производителей (как отечественных, так и зарубежных), а также от медицинской и фармацевтической общественности. «Основные вопросы заключались в том, что не все разобрались, что лекарственные средства в перечне приведены под международными непатентованными наименованиями. Мы не делаем разницу между отечественными и импортными лекарствами, мы не даем торговых наименований лекарственных средств», — пояснила она. По этому же поводу в основном обращались и граждане.

Специалист подчеркнула, что актуализация перечня — естественный процесс. «Серьезных потерь лекарственный рынок Беларуси не претерпел. В госреестре у нас около 4,5 тыс. наименований. Лекарств достаточно для лечения практически любой нозологии. 60% остаются безрецептурными», — подытожила она.

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