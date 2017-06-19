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13:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти назвали стоимость реконструкции Центрального парка в Новосибирске

Ожидается, что в парке отремонтируют дорожки, установят новое освещение и отреставрируют фасады зданий, рассказали в муниципалитете.

Власти назвали стоимость реконструкции Центрального парка в Новосибирске, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Мэрия Новосибирска называет своим приоритетом создание комфортной городской среды, благоустройство парков, скверов и рекреационных зон.

В рамках обновления в Центральном парке Новосибирска отремонтируют дорожки, установят новое освещение и отреставрируют фасады административных зданий. Общая стоимость работ оценивается в 18 млн рублей.

Напомним, на реализацию направления «Поддержка государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды» в части придомовых территорий и общественных пространств из бюджетов всех уровней предусмотрено выделение порядка 800 млн рублей. По данному направлению получателями субсидии являются 54 муниципальных образования Новосибирской области, на территориях которых будут проводиться работы по благоустройству 47 общественных пространств и 225 придомовых территорий многоквартирных домов, это охватывает 416 жилых домов.

«В том числе, в городе Новосибирске предусмотрено благоустройство одного общественного пространства — Михайловской набережной (набережная р. Обь от парка “Городское начало” до гостиницы River Park), 131 придомовой территории, включающей 187 многоквартирных домов. Городу Новосибирску на реализацию проектов благоустройства в 2017 году предусмотрены средства из федерального бюджета — 200 млн рублей, из бюджета Новосибирской области — 140 млн рублей», — рассказали в правительстве НСО.

В настоящее время 60% проектов благоустройства в муниципальных образованиях уже получили положительные заключения обязательной экспертизы, проводившейся в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Кроме того, все проекты по благоустройству 47 общественных пространств прошли процедуру общественного обсуждения.

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