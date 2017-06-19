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13:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Обнародованы данные о доходах глав администраций городов и районов Башкирии

УФА, 19 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. РБК-Уфа проанализировал декларации о доходах глав администраций городов и районов Башкирии за 2016 год. Средний годовой доход руководителей муниципалитетов составил 2,09 млн рублей, или 174 тысячи рублей в месяц, сообщает издание.

Больше всех из муниципальных руководителей в прошлом году заработал глава администрации Уфы Ирек Ялалов — 4,85 млн рублей. Далее идут глава Уфимского района Вилорий Угаров (3,74 млн рублей), глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин и глава Бураевского района Борис Нурисламов по 2,91 млн рублей, глава города Октябрьского Алексей Шмелев (2,74 млн рублей).

Меньше всех заработали главы Чекмагушевского, Федоровского, Давлекановского районов и города Агидели, возглавившие эти территории совсем недавно. Суммарно наибольший семейный доход у семьи мэра Уфы Ирека Ялалова, главы Альшеевского района Дамира Мустафина, главы Уфимского района Вилория Угарова, главы Белорецкого района Владислава Миронова и главы Благовещенского района Фарита Фазылова.

Самый большой автопарк у семьи главы Шаранского района Ильгиза Самигуллина. В декларации указаны автомобили ВАЗ-2113, Toyota RAV4, Hundai Porter, Hundai Porter II, ГАЗель, ГАЗ-САЗ-3307, ЗИЛ-3, а также шесть тракторов и комбайн. 13 глав администраций отчитались, что автомобиля в собственности не имеют.

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