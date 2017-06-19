19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 19 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0021 до Br1,8895 (16 июня — Br1,8874 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0085 до Br2,115 (16 июня — Br2,1065 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0075 до Br3,2617 за 100 российских рублей (16 июня — Br3,2692 за 100 российских рублей).