Доллар и евро на торгах 19 июня подорожали, российский рубль подешевел
Доллар подорожал на Br0,0021 до Br1,8895 (16 июня — Br1,8874 за $1). Евро стал дороже на Br0,0085 до Br2,115 (16 июня — Br2,1065 за 1 евро).
Доллар подорожал на Br0,0021 до Br1,8895 (16 июня — Br1,8874 за $1). Евро стал дороже на Br0,0085 до Br2,115 (16 июня — Br2,1065 за 1 евро).
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 19 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подорожал на Br0,0021 до Br1,8895 (16 июня — Br1,8874 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0085 до Br2,115 (16 июня — Br2,1065 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0075 до Br3,2617 за 100 российских рублей (16 июня — Br3,2692 за 100 российских рублей).