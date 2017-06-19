В Омске могут появиться автобусы с кондиционерами

Сегодня, 19 июня, на пресс-конференции, посвященной муниципальному транспорту, был затронут актуальный для омичей вопрос: будут ли кондиционеры в автобусе. Последнюю неделю в Омске стояла тридцатиградусная жара, а впереди еще целое лето.

Однако омичам не стоит надеяться на прохладу в муниципальном транспорте. Как заявил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов, ресурсов для обновления подвижного состава и приобретения новых автобусов нет.

Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта:

— Подвижной состав изношен на 95%. Автобусы старенькие, никто не спорит, но на маршруты они выходят надежными и безопасными. Но, к сожалению, планов устанавливать кондиционеры в автобусах у нас нет.

Вся надежда остается лишь на частных перевозчиков, которые стали приобретать комфортные автобусы среднего класса после «чистки» маршрутов в Омске.

Игорь Кожухов:

— Сейчас мы проводим конкурсы среди перевозчиков. Те из них, кто будут устанавливать в автобусах кондиционеры и автоинформаторы, получат приоритет при распределении маршрутов на конкурсах.

В том случае, если кондиционеры необходимы омичам летом, автоинформаторы — табло с указанием остановок — пригодятся зимой. В холодное время года, когда стекла в транспорте покрываются инеем, пассажирам очень сложно определить местоположение и когда нужно выходить.