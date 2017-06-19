В Омске могут появиться автобусы с кондиционерами
У городских властей нет средств для приобретения более комфортных автобусов с кондиционерами. Возможно, в установке кондиционеров в новых автобусах заинтересуются частные перевозчики.
У городских властей нет средств для приобретения более комфортных автобусов с кондиционерами. Возможно, в установке кондиционеров в новых автобусах заинтересуются частные перевозчики.
Сегодня, 19 июня, на
Однако омичам не стоит надеяться на прохладу в муниципальном транспорте. Как заявил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов, ресурсов для обновления подвижного состава и приобретения новых автобусов нет.
Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта:
— Подвижной состав изношен на 95%. Автобусы старенькие, никто не спорит, но на маршруты они выходят надежными и безопасными. Но, к сожалению, планов устанавливать кондиционеры в автобусах у нас нет.
Вся надежда остается лишь на частных перевозчиков, которые стали приобретать комфортные автобусы среднего класса после «чистки» маршрутов в Омске.
Игорь Кожухов:
— Сейчас мы проводим конкурсы среди перевозчиков. Те из них, кто будут устанавливать в автобусах кондиционеры и автоинформаторы, получат приоритет при распределении маршрутов на конкурсах.
В том случае, если кондиционеры необходимы омичам летом, автоинформаторы — табло с указанием остановок — пригодятся зимой. В холодное время года, когда стекла в транспорте покрываются инеем, пассажирам очень сложно определить местоположение и когда нужно выходить.