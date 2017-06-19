Плохие дороги в Краснодаре будут переделывать подрядчики за свой счет — Первышов

«Еще раз обращаю внимание на качество работ по ремонту дорог. Все должны строго выполнять технические задания и регламенты, а наши специалисты — контролировать на каждом из объектов, с выездом на место. Благодарен также горожанам, которые следят за тем, как идет ремонт и сигнализируют о нарушениях, и на эти факты будем обращать самое серьезное внимание, наказывать недобросовестных подрядчиков, вплоть до переделок и повторного проведения работ за их счет», —подчеркнул мэр.

Сейчас в рамках федеральной программы по ремонту дорог Краснодарской агломерации в столице Кубани ремонт ведется уже на 23 участках дорог. Ранее планировалось отремонтировать 40 участков, но в ходе торгов по определению подрядчиков удалось сэкономить около 350 млн рублей. В результате эти средства будут распределены еще на шесть дорог: улицу Краснодарскую в поселке Лазурном, улицу Новокузнечную, улицу Алтайскую, улицу имени Кропоткина, улицу Подсолнечную в хуторе Октябрьском, а также путепровод по улице Садовой, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в марте мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о том, что в Краснодаре впервые отремонтируют 80 км дорог за 3,5 млрд рублей, а во время прямой линии Путина 15 июня житель Краснодара пожаловался на состояние улицы Новороссийской, где автомобиль провалился в яму.

Президент пообещал обратить внимание на проведение ремонтных работ, после чего губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отреагировал на комментарий Путина и заявил, что деньги на ремонт данной дороги, а также других проблемных участков не предоставлялись на протяжении пяти последних лет. А ответственность за качество ремонта дорог, по словам Кондратьева, необходимо возложить на подрядные организации.

После прямой линии с Путиным жители Краснодара выложили в сеть видео, на котором дорожные работники укладывают асфальт во время дождя.