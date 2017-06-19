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14:38 (мск), источник: ТАСС

Челябинский облсуд рассмотрит жалобу на решение о сносе домов, о которых сообщили Путину

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд 27 июня рассмотрит жалобу на решение Сосновского районного суда о сносе одного из садовых домов, которые оказались в охранной зоне газопровода. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская.

О ситуации 15 июня в ходе «Прямой линии» жительница Челябинской области рассказала президенту РФ Владимиру Путину.

«В Челябинский областной суд от одного из владельцев тех садовых домиков поступила жалоба на решение о сносе. Рассмотрение назначено на 27 июня», — сказала собеседница агентства.

Жительница Челябинска Светлана Романова сообщила президенту, что ее садовый дом построен в 100 метрах от газопровода в 80-х годах прошлого века без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. После этого было принято решение о сносе дома за счет владельца и без компенсации.

Путин ответил Романовой, что считает несправедливым закон, требующий выселения людей из охранной зоны вдоль газопроводов после ее увеличения.

Администрация Челябинска сообщила, что не имеет намерений снести дома садоводов. Комментарием владельца газопровода ТАСС не располагает.

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