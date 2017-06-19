Транспортные МУПы Екатеринбурга провалили планы перевозок

Екатеринбургские транспортные МУПы сорвали планы по перевозке пассажиров на 2016 год. Об этом свидетельствуют данные отчета, разосланного городским депутатам. Отчеты будут заслушаны на комиссии думы столицы Урала по городскому хозяйству 20 июня 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Как следует из документа, общий доход МУПов составил 3,8 миллиарда при прогнозе 4,03 миллиарда. МОАП заработало за год 743,4 миллиона рублей, ТТУ — более 2,1 миллиарда, метрополитен — более 1 миллиарда. Общие расходы транспортников составили 5,3 миллиарда: МОАП — более 1,1 миллиарда, ТТУ — более 2,8 миллиарда, подземка — более 1,3 миллиарда.

За этот период МОАП обслужило 35 миллионов пассажиров из планируемых 37,9 миллиона, ТТУ — 114,8 миллиона (118,5 миллиона), Екатеринбургский метрополитен — 49,2 миллиона (49,5 миллиона).

Стоит отметить, что до этого финансовая отчетность транспортных предприятий держалась в строжайшей тайне. Ее не предоставляли по запросам ни журналистам, ни народным избранникам. Депутат гордумы Эдуард Мансуров даже подавал в суд, чтобы увидеть документы.

Облсуд не торопится пересчитывать стоимость проезда в Екатеринбурге.