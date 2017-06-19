В Челябинской области на дороги выделено дополнительно 2,1 миллиарда рублей

Как рассказал заместитель губернатора Сергей Шаль, с учетом дополнительного финансирования дорожный фонд составит более 12,5 миллиарда рублей. Их этих денег восемь миллиардов рублей планируется направить на областные дороги, остальные — на муниципальные.

Челябинск получит добавочно 1,5 миллиарда рублей на ремонт и содержание дорог. Намечено привести в нормативное состояние к ШОС и БРИКС магистрали на гостевом маршруте (от аэропорта к центру), подъездные пути к новой школе № 54 и отремонтировать улицу Новороссийскую.

Еще 210 миллионов рублей областной центр получит на строительство дорог. Будет реконструирована дорога от Свердловского проспекта до Успенского кладбища, построена дорога на улице Героя России Родионова, улице Тепличная к тепличному хозяйству «Чурилово», автодорога по улице Трашутина.

По словам Сергея Шаль, более 40 миллионов получат муниципалитеты. В Сосновском районе будет построен мост через реку Зюзелга и подъездная автомобильная дорога к поселку Красное поле (поселок «Звездный»). В поселке Тимирязевсий Чебаркульского района на выделенные деньги реконструируют улицы Маландина и Южную.