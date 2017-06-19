Келимбетов назвал «опасным» предложение Акишева

Об этом он сказал в интервью главе попечительского совета ОФ «Финансовая свобода» Боте Жумановой и политологу Досыму Сатпаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что это опасное предложение, далеко не безвредное. Потому что основная проблема вложения активов пенсионного фонда — это, первое, высокая инфляция. Она никуда не делась, поэтому мы и перешли к таргетированию. 6−7% — это высокая инфляция для любого общества. Любой пенсионный фонд должен “бить” выше инфляции. Второе, это неразвитый фондовый рынок. (…) Если завтра гражданин будет вкладывать, то извините меня, куда? Он будет тоже вкладывать в государственные ценные бумаги, в которые вкладывает Нацбанк. Если это будет вложение за рубежом, то это должна делать централизованная структура. (…) В свое время Всемирный банк в 2013 году дал нам рекомендации 100% инвестировать за рубежом: все будет в долларах, и никаких проблем у вас не будет, говорили они. Тоже опасная рекомендация. Потому что тогда встает вопрос, а где “длинные” деньги в Казахстане? Как мы будем финансировать инфраструктуру? Как мы будем финансировать дефицит бюджета? Как будем инвестировать корпоративные облигации фонда “Самрук-Казына”?», — рассказал Кайрат Келимбетов. Бывший глава Нацбанка считает, что управлять ЕНПФ надо по модели управления Нацфондом. «Когда мы говорим: куда эти деньги теперь инвестировать? Опять же — это государственные ценные бумаги, корпоративные облигации ФНБ “Самрук-Казына”, корпоративные облигации банков. Но это тоже старая модель. От нее надо переходить к новой. Той модели, которая мы предполагали аналогично Нацфонду», — пояснил он.

Напомним, ранее председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев предложил некоторые изменения в пенсионную систему. Так, Нацбанк считает, что необходимо восстановить конкуренцию, «чтобы каждый человек мог выбирать себе управляющую компанию, которой он доверяет управлять его пенсионными накоплениями, соответственно, там он может еще и выбирать стратегию инвестирования».