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18:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 22 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона

Около 22 млн рублей направят в июне на адресную помощь малоимущим жителям Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, с начала года в регионе на выплату такой помощи направлено более 122 млн рублей.

Финансовую поддержку получили свыше 15 тысяч донских семей.

Как сообщалось ранее, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.

Помощь оказана более чем 26 тысячам семей.

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