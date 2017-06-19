Около 22 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона

Согласно информации из официальных источников, с начала года в регионе на выплату такой помощи направлено более 122 млн рублей.

Финансовую поддержку получили свыше 15 тысяч донских семей.

Как сообщалось ранее, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.

Помощь оказана более чем 26 тысячам семей.