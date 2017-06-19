В Башкирии на одну «убитую» дорогу стало меньше

«Центральная улица села Дмитриевка на въезде в столицу Башкирии вся в выбоинах и ямах. На этой улице находится школа, куда ежедневно по этой дороге добираются более 700 учеников, тротуары имеются не везде. В выходные поселок становится оживленной трассой, поскольку через него осуществляет въезд и выезд из города садоводов. Водители для сохранности своего автомобиля вынуждены объезжать каждую яму, что создает помехи встречному движению и аварийные ситуации», — написали в комментариях к дороге местные жители.

Республиканские власти решили проблему с помощью приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации. Дорожники не просто латают ямы, а полностью покрывают дорогу новым асфальтом. Как пояснил глава администрации сельсовета, центральная улица села будет полностью отремонтирована.

«Эту улицу инициативные жители села отметили на интерактивной карте убитых дорог, которая действует в рамках проекта “Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог”. Всего на сайте отмечено 156 проблемных участков общей протяженностью 247 километров. 588 человек приняли участие в голосовании, по результатам которого будет составлен рейтинг дорог, требующих первоочередного ремонта. На сегодняшний день лидерами народного рейтинга являются: улицы Брянская, Сипайловская, Жукова и Сельская Богородская в Уфе, а также улица Южная в Салавате. На трех из них уже начат капитальный ремонт. Напоминаю, что уфимцы могут отмечать улицы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сразу на трех интерактивных ресурсах: карте дорожного проекта ОНФ и двух картах, которые запущены администрацией Уфы при поддержке экспертов Народного фронта. Все они дополняют друг друга и работают на общие цели: сделать дороги качественными и безопасными, а мнение граждан должно быть приоритетным при планировании ремонтных работ», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Николай Фадеев.

В январе этого года регион включен в перечень городских агломераций, на территории которых будет реализован национальный приоритетный проект. Уфимская агломерация — это город Уфа и прилегающие к ней административные районы: Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский и Чишминский. Общая протяженность дорожной сети в составе проекта — 1317,5 км. В это число входят участки дорог автомобильных трасс М7 «Волга», М5 «Урал» и Р-240 Уфа — Оренбург.

Реализация программы заметно улучшит дорожную ситуацию в столице республики и вокруг нее. В планах — сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий аварийно-опасных участков: с 2017 по 2025 год на 78 процентов. На выполнение программы будет направлено 18 миллиардов рублей — в год по два миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов и бюджета муниципалитета. За 2017−2018 годы на дорогах федерального значения будет ликвидировано 10 мест концентрации ДТП, столько же — на дорогах регионального и межмуниципального значения, 41 место — в Уфе и четыре места — в Уфимском районе.

В Уфимском районе за два года приведут в порядок 39,4 км дорог регионального значения и 72,9 км — Уфимского района. Половину средств в виде субсидий выделяет федеральный бюджет, половину — республика.