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15:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из-за долгов от газа отключены семь котельных

Долги потребителей выросли до 1,17 млрд рублей.

С сегодняшнего дня, 19 июня, компания «Газпром межрегионгаз Омск» прекратила подачу газа на котельные ПО «Полет». Предприятие стало одним из семи крупных потребителей газа, которые задолжали крупную сумму за «голубое» топливо.

С 15 июня подача газа прекращена на три котельные компании «СТМ-Омск» и на котельную ООО «Малая генерация». В ближайшее время будет отключены котельные МП Омска «Тепловая компания», ООО «ОКСК», ОАО «ТГКом» и ООО «ОТКК».

По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Омск», по состоянию на 1 июня 2017, производственные потребители задолжали за газ 1,17 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма долга выросла на 52%.

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