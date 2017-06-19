В Омске из-за долгов от газа отключены семь котельных

С сегодняшнего дня, 19 июня, компания «Газпром межрегионгаз Омск» прекратила подачу газа на котельные ПО «Полет». Предприятие стало одним из семи крупных потребителей газа, которые задолжали крупную сумму за «голубое» топливо.

С 15 июня подача газа прекращена на три котельные компании «СТМ-Омск» и на котельную ООО «Малая генерация». В ближайшее время будет отключены котельные МП Омска «Тепловая компания», ООО «ОКСК», ОАО «ТГКом» и ООО «ОТКК».