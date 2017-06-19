Для Калининградской области построят три парома

По документу, будет построено три железнодорожных парома для железнодорожной паромной линии Усть-Луга — Балтийск.

Напомним, сейчас там работают два подобных транспорта. Реализация такого плана позволит переориентировать на паромную линию Усть-Луга — Балтийск большую часть регионального грузопотока, который идет сейчас по железной дороге через Литву и Беларусь. Новые паромы планируется построить за счёт федерального бюджета и заёмных средств в 2017—2020 годах.