Для Калининградской области построят три парома
Премьер Дмитрий Медведев утвердил план, по которому для обеспечения транспортной доступности Калининградской области будет развиваться паромное сообщение.
Премьер Дмитрий Медведев утвердил план, по которому для обеспечения транспортной доступности Калининградской области будет развиваться паромное сообщение.
По документу, будет построено три железнодорожных парома для железнодорожной паромной линии
Напомним, сейчас там работают два подобных транспорта. Реализация такого плана позволит переориентировать на паромную линию