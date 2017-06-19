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16:12 (мск), источник: Вести - Калининград

Для Калининградской области построят три парома

Премьер Дмитрий Медведев утвердил план, по которому для обеспечения транспортной доступности Калининградской области будет развиваться паромное сообщение.

По документу, будет построено три железнодорожных парома для железнодорожной паромной линии Усть-Луга — Балтийск.

Напомним, сейчас там работают два подобных транспорта. Реализация такого плана позволит переориентировать на паромную линию Усть-Луга — Балтийск большую часть регионального грузопотока, который идет сейчас по железной дороге через Литву и Беларусь. Новые паромы планируется построить за счёт федерального бюджета и заёмных средств в 2017—2020 годах.

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