ГПУ: суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе «ВЕТЭК» Сергея Курченко в пользу государства, написал генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook.

«В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко», — написал он, добавив, что завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров.

«Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации», — добавил он.