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16:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ГПУ: суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ «как орудия преступления преступной организации Курченко».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе «ВЕТЭК» Сергея Курченко в пользу государства, написал генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook.

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«В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко», — написал он, добавив, что завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров.

«Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области направила бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщила пресс-служба ГПУ, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту создания преступной организации и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой «преступной схеме» Курченко.

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