Генпрокуратура: в регионах УрФО завышены цены на лекарства

«В ходе проверки продолжают выявляться нарушения ценообразования. К каждому случаю прокурорами даются принципиальные правовые оценки и ставятся вопросы об ответственности должностных лиц. Всего за полтора года уральскими надзорными мероприятиями пресечено более 500 нарушений, свыше 100 лиц привлечены к административной ответственности. Между тем, по данным Росздравнадзора, в текущем году во всех субъектах наблюдается рост стоимости препаратов. Выше общероссийского показателя поднялась цена на лекарства в Курганской области на 2,3%, в Челябинской на 2%, выше всего в Югре — на 3,6%, на Ямале на 1,6%», — рассказал Пономарев.

Отметим, что в начале года президент России Владимир Путин дал правительству поручение оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства.

Предполагалось что для этого будет ограничена рентабельность производителей, процедура формирования цен на медикаменты станет прозрачнее, а всех госзаказчиков и компании, которые в ходе тендеров завышали цены на лекарства, должны проверить правоохранительные органы.