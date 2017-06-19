Эстонские власти обложили налогом сладкие напитки

За введение новой пошлины проголосовали 52 депутата, против — 37. С 1 января 2018 года, с момента вступления закона в силу, вводятся дополнительные акцизы на напитки, в которых содержание сахара или его заменителей на 100 миллилитров жидкости превышает 5 граммов.

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Если содержание сахара будет составлять 5−8 граммов на 100 миллилитров, то ставка налога будет установлена в районе 10 евроцентов на один литр. В случае превышения концентрации налог увеличится до 30 центов на литр.

От уплаты пошлины после ходатайствования могут быть освобождены производители натуральных соков, молочных напитков и йогуртов. В случае с подслащенными йогуртами отмена налога возможна только в том случае, если он используется в качестве ингредиента для приготовления других продуктов питания.

По данным Министерства финансов Эстонии, уже в следующем году налог на сахар принесет государственному бюджету до 15 миллионов евро.