Эстонские власти обложили налогом сладкие напитки
Парламент Эстонии Рийгикогу в третьем чтении принял законопроект о введении налога на напитки с содержанием сахара или его заменители. Документ размещен на сайте Государственного собрания страны.
Парламент Эстонии Рийгикогу в третьем чтении принял законопроект о введении налога на напитки с содержанием сахара или его заменители. Документ размещен на сайте Государственного собрания страны.
За введение новой пошлины проголосовали 52 депутата, против — 37. С 1 января 2018 года, с момента вступления закона в силу, вводятся дополнительные акцизы на напитки, в которых содержание сахара или его заменителей на 100 миллилитров жидкости превышает 5 граммов.
Если содержание сахара будет составлять 5−8 граммов на 100 миллилитров, то ставка налога будет установлена в районе 10 евроцентов на один литр. В случае превышения концентрации налог увеличится до 30 центов на литр.
От уплаты пошлины после ходатайствования могут быть освобождены производители натуральных соков, молочных напитков и йогуртов. В случае с подслащенными йогуртами отмена налога возможна только в том случае, если он используется в качестве ингредиента для приготовления других продуктов питания.
По данным Министерства финансов Эстонии, уже в следующем году налог на сахар принесет государственному бюджету до 15 миллионов евро.
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