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16:37 (мск), источник: Афиша Daily

Эстонские власти обложили налогом сладкие напитки

Парламент Эстонии Рийгикогу в третьем чтении принял законопроект о введении налога на напитки с содержанием сахара или его заменители. Документ размещен на сайте Государственного собрания страны.

За введение новой пошлины проголосовали 52 депутата, против — 37. С 1 января 2018 года, с момента вступления закона в силу, вводятся дополнительные акцизы на напитки, в которых содержание сахара или его заменителей на 100 миллилитров жидкости превышает 5 граммов.

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Если содержание сахара будет составлять 5−8 граммов на 100 миллилитров, то ставка налога будет установлена в районе 10 евроцентов на один литр. В случае превышения концентрации налог увеличится до 30 центов на литр.

От уплаты пошлины после ходатайствования могут быть освобождены производители натуральных соков, молочных напитков и йогуртов. В случае с подслащенными йогуртами отмена налога возможна только в том случае, если он используется в качестве ингредиента для приготовления других продуктов питания.

По данным Министерства финансов Эстонии, уже в следующем году налог на сахар принесет государственному бюджету до 15 миллионов евро.

Принятие законопроекта стало одним из шагов правительства страны по борьбе с лишним весом среди населения.
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По данным министерства социальных дел, ожирением страдают более половины граждан Эстонии.

Российские власти ранее также озаботились проблемой лишнего веса среди населения. Одной из инициатив, предложенных Министерством здравоохранения РФ, стало ограничение показа рекламы колбасы, газировки и шоколадок на телевидении.

В рамках стратегии по формированию здорового образа жизни среди населения также предлагается ввести акцизы на газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия. Помимо того, Минздрав намерен добиться размещения специальной маркировки на этикетках этих продуктов, где будет отчётливо видна информация о его калорийности, содержании насыщенных животных жиров и углеводов.

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