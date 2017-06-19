В России на четверть сократилось потребление хлеба

Объясняя цель исследования, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что потребители сегодня ориентируются не только на цену хлеба, но и его качественные характеристики.

«За последние десять лет потребление хлеба сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год», — пояснил господин Мантуров.

«За последние десять лет потребление хлеба сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год», — пояснил господин Мантуров.

В специальных лабораториях хлебная продукция будет исследована по 50 показателям качества и безопасности. В частности, хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни и усилителей вкуса. Производители, которые будут соответствовать всем этим характеристикам, получат государственный знак качества.