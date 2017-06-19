Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Названы самые безопасные города России
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
ВГТРК ответила на новость об уходе Дмитрия Киселева
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине размещены крупнейшие базы террористов – эксперт
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
22:27 (мск), источник: ИА Башинформ

МФЦ Башкирии начали прием заявок на единовременную выплату 300 тысяч рублей

УФА, 19 июн 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 19 июня в Башкортостане все офисы Многофункциональных центров «Мои документы» начали прием документов на единовременную социальную выплату 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале МФЦ РБ.

Источник: Башинформ

Ранее заявления от молодых семей на предоставление выплаты принимались лишь в Уфе в Госкомитете по строительству и архитектуре РБ, что создавало дополнительные неудобства для жителей отдаленных уголков республики.

Напомним, согласно Указу главы Башкортостана Рустэма Хамитова, господдержку в размере 300 тысяч рублей могут получить семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, где родился первый ребенок. Первым ребенок должен быть у супруги. Обязательное условие — возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. К тому же младенец должен родиться на территории республики с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Семья вправе подать документы для получения социальной выплаты в течение шести месяцев после рождения первенца.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Китай пригласил Россию участвовать в проекте космической станции
Сирийская армия спасла пилота сбитого коалицией истребителя
Названо имя мужчины, наехавшего на толпу у лондонской мечети
Эксперт: Видеоповторы убивают футбол
Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере
Число жертв пожара в Португалии достигло 64 человек
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь