МФЦ Башкирии начали прием заявок на единовременную выплату 300 тысяч рублей

Ранее заявления от молодых семей на предоставление выплаты принимались лишь в Уфе в Госкомитете по строительству и архитектуре РБ, что создавало дополнительные неудобства для жителей отдаленных уголков республики.

Напомним, согласно Указу главы Башкортостана Рустэма Хамитова, господдержку в размере 300 тысяч рублей могут получить семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, где родился первый ребенок. Первым ребенок должен быть у супруги. Обязательное условие — возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. К тому же младенец должен родиться на территории республики с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Семья вправе подать документы для получения социальной выплаты в течение шести месяцев после рождения первенца.