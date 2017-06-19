«Белоруснефть» присматривается к эквадорским месторождениям

Представители белорусской стороны провели переговоры директором департамента Северной Америки и Европы МИД Эквадора Эриком Медина и начальником управления двусторонних и многосторонних отношений с Европой МИД Гонсало Гонсалесом.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. «Особое внимание было уделено деятельности “Белоруснефти” в Эквадоре, перспективам ее участия в реализации новых проектов по разведке и добыче нефти на эквадорской территории», — рассказали в ведомстве.