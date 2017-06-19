«Белоруснефть» присматривается к эквадорским месторождениям
Перспективы участия ПО «Белоруснефть» в новых проектах рассмотрели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и гендиректор РУП «ПО «Белоруснефть» Александр Ляхов.
Перспективы участия ПО «Белоруснефть» в новых проектах рассмотрели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и гендиректор РУП «ПО «Белоруснефть» Александр Ляхов.
Представители белорусской стороны провели переговоры директором департамента Северной Америки и Европы МИД Эквадора Эриком Медина и начальником управления двусторонних и многосторонних отношений с Европой МИД Гонсало Гонсалесом.
Об этом БЕЛТА сообщили в
Стороны также обсудили актуальные темы двусторонних отношений, в том числе активизацию взаимодействия в ведущих международных организациях, развитие