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17:16 (мск), источник: Ежедневник.by

«Белоруснефть» присматривается к эквадорским месторождениям

Перспективы участия ПО «Белоруснефть» в новых проектах рассмотрели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и гендиректор РУП «ПО «Белоруснефть» Александр Ляхов.

Источник: Ежедневник.by

Представители белорусской стороны провели переговоры директором департамента Северной Америки и Европы МИД Эквадора Эриком Медина и начальником управления двусторонних и многосторонних отношений с Европой МИД Гонсало Гонсалесом.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. «Особое внимание было уделено деятельности “Белоруснефти” в Эквадоре, перспективам ее участия в реализации новых проектов по разведке и добыче нефти на эквадорской территории», — рассказали в ведомстве.

Стороны также обсудили актуальные темы двусторонних отношений, в том числе активизацию взаимодействия в ведущих международных организациях, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации.

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