В Воронеже презентовали ЦУМ в новом формате

Обновленное здание воронежского ЦУМа на проспекте Революции презентовали прессе в понедельник, 19 июня. Для покупателей ЦУМ откроется во вторник, 20 июня.

Универмаг организовали в формате department store (открытая выкладка). Это единое торговое пространство, где нет привычных отдельно оформленных магазинов с многочисленными разрозненными примерочными. Универмаг такого формата представлен в Воронеже впервые.

— Проделана колоссальная работа в создании и оформлении 160 брендов, которые должны быть скомпонованы и при этом оставаться уникальным. На каждом этаже мы старались собрать тренды и стилистику по зонам, отвечающим потребностям покупателей и возможному чеку для создания максимального комфорта, — пояснила главный архитектор «ЦУМ Воронеж» Екатерина Абрамова.

Пятнадцать архитекторов работали над реконструкцией магазина с августа 2016 года. Дизайнеры сохранили исторические детали фасада, при этом значительно обновили внутреннее пространство.

— Мы ориентировались на планировку московского ЦУМа. В итоге у нас получилась собственная новая концепция. Это первый ключевой объект, расположенный в центре города, где можно не только совершить покупки, но и отдохнуть с семьей, — рассказала управляющий директор «ЦУМ Воронеж» Ирина Горбань.

Сталкиваться с архитектурными вызовами не пришлось, старая планировка здания была достаточно простой и не мешала при строительстве нового помещения.

— ЦУМ был не очень сложным объектом, помещение изначально было аккуратное, прямоугольное. Было открытое пространство, мы не громили никаких стен, — добавила архитектор Екатерина Абрамова.

В день открытия ЦУМа заработает и подземная трехэтажная парковка. Она примыкает к отелю Marriott и по замыслу разработчиков разгрузит главную улицу Воронежа от стоящих вдоль проезжей части автомобилей. Въехать в подземный паркинг можно с проспекта Революции.

Контекст

Здание воронежского ЦУМа имеет 60-летнюю историю. Архитектурную концепцию создал коллектив специалистов Московского проектного института. Строительство завершили в 1956 году, магазин принял первых покупателей 2 ноября 1957 года. С 28 мая 1989 года объект функционирует как «ЦУМ-Воронеж». До открытия универмага «Россия» на улице Кольцовской в 1986 году ЦУМ оставался крупнейшим торговым комплексом Воронежа.