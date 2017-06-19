Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: причина, по которой Россия может напасть на Норботтен
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
МВД ответило на слова об угрозах видевшим ДТП с «пьяным» ребенком
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
"Уж этого мы не допустим": Путин предостерег Вашингтон
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Пушков объяснил, почему сбитый самолёт в Сирии — акт войны
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Грустно. Страшно. Больно": Пушкина о конфликте Панина
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
17:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже презентовали ЦУМ в новом формате

Универмаг стал первым в городе магазином с открытой выкладкой.

Обновленное здание воронежского ЦУМа на проспекте Революции презентовали прессе в понедельник, 19 июня. Для покупателей ЦУМ откроется во вторник, 20 июня.

Универмаг организовали в формате department store (открытая выкладка). Это единое торговое пространство, где нет привычных отдельно оформленных магазинов с многочисленными разрозненными примерочными. Универмаг такого формата представлен в Воронеже впервые.

— Проделана колоссальная работа в создании и оформлении 160 брендов, которые должны быть скомпонованы и при этом оставаться уникальным. На каждом этаже мы старались собрать тренды и стилистику по зонам, отвечающим потребностям покупателей и возможному чеку для создания максимального комфорта, — пояснила главный архитектор «ЦУМ Воронеж» Екатерина Абрамова.

Пятнадцать архитекторов работали над реконструкцией магазина с августа 2016 года. Дизайнеры сохранили исторические детали фасада, при этом значительно обновили внутреннее пространство.

— Мы ориентировались на планировку московского ЦУМа. В итоге у нас получилась собственная новая концепция. Это первый ключевой объект, расположенный в центре города, где можно не только совершить покупки, но и отдохнуть с семьей, — рассказала управляющий директор «ЦУМ Воронеж» Ирина Горбань.

Сталкиваться с архитектурными вызовами не пришлось, старая планировка здания была достаточно простой и не мешала при строительстве нового помещения.

— ЦУМ был не очень сложным объектом, помещение изначально было аккуратное, прямоугольное. Было открытое пространство, мы не громили никаких стен, — добавила архитектор Екатерина Абрамова.

В день открытия ЦУМа заработает и подземная трехэтажная парковка. Она примыкает к отелю Marriott и по замыслу разработчиков разгрузит главную улицу Воронежа от стоящих вдоль проезжей части автомобилей. Въехать в подземный паркинг можно с проспекта Революции.

Контекст

Здание воронежского ЦУМа имеет 60-летнюю историю. Архитектурную концепцию создал коллектив специалистов Московского проектного института. Строительство завершили в 1956 году, магазин принял первых покупателей 2 ноября 1957 года. С 28 мая 1989 года объект функционирует как «ЦУМ-Воронеж». До открытия универмага «Россия» на улице Кольцовской в 1986 году ЦУМ оставался крупнейшим торговым комплексом Воронежа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Назначен главный арбитр матча Россия - Португалии
Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала в Москве
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Футбольная экзотика в олимпийском Сочи 19 июня Кубок конфедераций — 2017 доберется до последнего города турнира, еще не успевшего принять матчи соревнования — Сочи
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь