Метро Петербурга поставило рекорд в день старта Кубка конфедераций

Как сообщает пресс-служба городской подземки, это примерно на треть больше, чем в обычные и выходные дни.

При этом наибольший пассажиропоток был на «Крестовском острове», что логично — именно эта станция расположена ближе всех к «Санкт-Петербург Арене». Если обычно по суботам она обслуживает порядка 19 тысяч пассажиров за весь день, то на сей раз ей воспользовалась 41 тысяча человек, а по окончании матча Россия — Новая Зеландия поток достигал десяти тысяч пассажиров в час.

Напомним, в дни матчей Кубка конфедераций петербургская подземка решила продлить срок работы до 01.30.