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17:25 (мск), источник: "Российская газета"

Метро Петербурга поставило рекорд в день старта Кубка конфедераций

Петербургский метрополитен в день открытия Кубка конфедераций перевез рекордное число пассажиров — 1,8 миллиона человек.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба городской подземки, это примерно на треть больше, чем в обычные и выходные дни.

Специально ради болельщиков станции метро были открыты дольше обычного — до половины второго ночи.

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При этом наибольший пассажиропоток был на «Крестовском острове», что логично — именно эта станция расположена ближе всех к «Санкт-Петербург Арене». Если обычно по суботам она обслуживает порядка 19 тысяч пассажиров за весь день, то на сей раз ей воспользовалась 41 тысяча человек, а по окончании матча Россия — Новая Зеландия поток достигал десяти тысяч пассажиров в час.

Напомним, в дни матчей Кубка конфедераций петербургская подземка решила продлить срок работы до 01.30.

«В ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня 2017 года станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская», — сообщает пресс-служба метрополитена.

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