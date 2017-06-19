Прямые поезда в Болгарию теперь будут отправляться из Киева, — «Укрзализныця»

«С 24 июня 2017 года вводится прямое железнодорожное сообщение Киев — Варна. Укрзализныця оперативно отреагировала на пожелания пассажиров и продлила курсирование прицепного вагона, который курсировал из Львова. Такие нововведения позволят большему количеству пассажиров удобно путешествовать к курортам Болгарии», — говорится в сообщении.

Прицепной вагон будет отправляться из Киева в составе поезда № 50 Киев — Трускавец 24 июня, 4, 16 и 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 20:12 по киевскому времени. Из Львова этот прицепной вагон будет курсировать в составе поезда № 451/1004 Минск — Варна — Минск формирования Белорусской железной дороги. Прибытие в Варну через сутки в 10:30 по местному времени.

Обратно вагон будет отправляться из Варны 27 июня, 7, 19 и 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19:10 по местному времени, прибывать в Киев через сутки в 07:30 по киевскому времени.

Более подробную информацию о расписании движения в сочетании Киев-Варна можно получить на официальном сайте ПАО «Укрзализныця».

Ориентировочная стоимость проезда в одну сторону из Киева составляет 2840 грн, со Львова — 2420 грн.

Стоит отметить, что цена билетов в международном сообщении рассчитывается в соответствии с курсом швейцарского франка на день приобретения проездного документа и претерпевает незначительные курсовые колебания.

Как сообщалось ранее, с 15 июня введено беспересадочное сообщение Львов — Варна.